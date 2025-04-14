Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης κοντά στον σταθμό Οινόης

Η αμαξοστοιχία 1551 που εκτελούσε το προαστιακό δρομολόγιο Χαλκίδα – Αθήνα, με 51 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε στις 15:30 σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από τον σταθμό της Οινόης, λόγω βλάβης στο ηλεκτρικό σύστημα, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν η Πυροσβεστική που μαζί με το πιστοποιημένο προσωπικό της Hellenic Train και παρουσία της Αστυνομίας βοήθησε στον απεγκλωβισμό των επιβατών και στην ασφαλή μετακίνησή τους μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό.

Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο.

Για τον ασφαλή απεγκλωβισμό απαιτήθηκε ολική διακοπή ηλεκτροδότησης του δικτύου στην περιοχή, γεγονός που προκάλεσε καθυστερήσεις σε ορισμένα δρομολόγια της Hellenic Train στο εν λόγω τμήμα.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα αίτια της βλάβης διερευνώνται.



Πηγή: skai.gr

