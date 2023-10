Χάρης Δούκας στον ΣΚΑΪ: «Ο Δήμος Αθηναίων πρέπει να γίνει πιο πράσινος, δεν μπορεί να είναι μόνο μία πόλη τουριστών» Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 11:03, 06.10.2023 linkedin

«Θέλουμε να είμαστε στη δεύτερη Κυριακή και εκεί να κάνουμε την ανατροπή. Ο δήμος πρέπει να γίνει πιο πράσινος, χρειάζεται μία αλλαγή παραδείγματος» δήλωσε ο υποψήφιος δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας με τον συνδυασμό «Αθήνα Τώρα»