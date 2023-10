Χαρδαλιάς στον ΣΚΑΪ: Ξέρω τι πρέπει να κάνω και τι πρέπει να γίνει- Πρέπει να συγκρουστούμε με λογικές και αγκυλώσεις Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 08:58, 06.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Επιστρέφω στην αυτοδιοίκηση και στις 66 γειτονιές - Στο τέλος της 5ετίας θέλω να κοιτάξω στα μάτια τους πολίτες και να ξέρουν ότι έκανα ότι είναι δυνατόν- Δεν θεωρώ τη θητεία μου στην περιφέρεια ως βάρδια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής