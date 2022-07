Η Kaizen Gaming γίνεται 10 χρονών και το γιορτάζει…

Ήταν το 2012 όταν η Kaizen Gaming δημιουργούσε το Stoiximan ως ένα ελληνικό brand που αξίωνε – θα προσπαθούσε τουλάχιστον- να κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο στην αγορά της Ελλάδας

Πως έγινε η βασική επιλογή στην Ελλάδα και επέκταση στην Κύπρο

Η… μεταφορά του αθλητικού στοιχηματισμού από τα δίκτυα φυσικής παρουσίας ήταν το κλειδί αφού η Kaizen αξιοποίησε τη θετική τάση της εποχής, αναπτύσσοντας μια μεγάλη δυναμική από τον 1ο κιόλας χρόνο της λειτουργίας της. Έτσι, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να φτάσει στον στόχο που είχε ορίσει, να γίνει δηλαδή, η βασική επιλογή των Ελλήνων παιχτών ενώ παράλληλα, το 2015, κατάφερε να επεκταθεί και στην κυπριακή αγορά.



2016, το έτος σταθμός

Η χρονιά που στην ουσία αποτέλεσε το 1ο έτος σταθμό για την εταιρία, η οποία πέτυχε ένα πολύ σημαντικό Milestone, αφού ξεπέρασε τους 100 εργαζόμενους. Ένας αριθμός που σήμερα φαντάζει πολύ μικρός για την Kaizen Gaming αφού το προσωπικό της 10πλασιάστηκε μέσα στα επόμενα 6 χρόνια, δείκτης που αποτυπώνει την ταχεία και συνάμα ραγδαία ανάπτυξή της, η οποία βασίστηκε στους 3 ακόλουθους, βασικούς πυλώνες.

τη δημιουργία τεχνολογίας την κατάκτηση ξένων αγορών την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό



Η στρατηγική φέρνει εξέλιξη – διεύρυνση - ανάπτυξη

Εφαλτήριο για την εξέλιξή της αλλά και τη διεύρυνση της δραστηριότητας και της λειτουργίας της ήταν η μετάβαση της εταιρίας από πάροχος διαδικτυακών παιγνίων σε GameTech εταιρία.

H στρατηγική της στόχευση, στην ανάπτυξη δικής της τεχνολογίας και η επένδυση σε ανθρώπους που θα υλοποιούσαν νέες τεχνολογικές εφαρμογές, ήταν το σημείο καμπής της, δεδομένου ότι της επέτρεψε να μετασχηματιστεί, εξελίσσοντας τόσο την πλατφόρμα της όσο και τις υπηρεσίες που μπορούσε να παρέχει.

Ο ερχομός της Betano

Ένα νέο και φιλόδοξο πλάνο επέκτασης δημιούργησε ένα νέο brand, αυτό της Betano, το οποίο ξεκίνησε σε αγορές του εξωτερικού. Η αρχή έγινε με τη Ρουμανία το 2017 και ακολούθησαν ακόμα 7 χώρες (μέχρι και σήμερα) στις οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Βραζιλία και η Χιλή.

Το brand Betano αποτελεί τον χορηγό φανέλας, μιας από τα πλέον αναγνωρίσιμες ποδοσφαιρικές ομάδες



#Try this at home

Ο παράγοντας ανθρώπινο δυναμικό ήταν το κλειδί για την ανάπτυξη της Kaizen Gaming, πέρα από την τεχνολογία, αφού η επένδυσή της στον συγκεκριμένο τομέα, προσέλκυσε νέα ταλέντα, ακόμη και από το εξωτερικό, με το καινοτόμο πρόγραμμα ‘Try this at home’, με το οποίο επαναπάτρισε Έλληνες που εργάζονταν κυρίως σε ευρωπαϊκές χώρες, σε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας.



Η σημερινή εικόνα & το Kaizen Campus

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά τη δημιουργία της πλατφόρμας Stoiximan, η Kaizen Gaming, η οποία πλέον δραστηριοποιείται σε 10 χώρες, απασχολώντας περισσότερους από 1.300 εργαζόμενους, θα παραλάβει μέσα στο 2022 ένα από τα πιο σύγχρονα κτίρια γραφείων στην Ελλάδα, το Kaizen Campus.

Το νέο κτίριο έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση του υβριδικού μοντέλου, το οποίο ήδη εφαρμόζει η εταιρία. Αυτό αποτελεί την κύρια κατεύθυνση στην αρχιτεκτονική προσέγγιση και στη σχετική διαρρύθμιση των χώρων, με στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της που εργάζεται είτε εξ αποστάσεως, είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρίας, καθώς και την ενσωμάτωση της περαιτέρω αύξησης του προσωπικού της, που υπολογίζεται στο 20% ετησίως.

Στα γραφεία του Kaizen Campus, θα μπορεί πλέον να φιλοξενηθεί εξ ολοκλήρου και η μεγαλύτερη σε πληθυσμό ομάδα της εταιρείας, αυτή της Τεχνολογίας, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες -αν όχι τη μεγαλύτερη- στην Ελλάδα, με περισσότερους από 300 και πλέον Kaizeners που λειτουργούν σύμφωνα με την μεθοδολογία agile απο το 2018.

