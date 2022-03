Ουκρανοί επιβιβάσθηκαν σε λεωφορεία για να διαφύγουν σήμερα από την πολιορκημένη ανατολική πόλη Σούμι στην πρώτη εκκένωση ουκρανικής πόλης μέσω ανθρωπιστικού διαδρόμου ο οποίος συμφωνήθηκε με τη Ρωσία έπειτα από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες τις τελευταίες ημέρες. Σημειώνεται ότι το πρώτο κομβόι αμάχων απομακρύνθηκε από το Σούμι.

Ο κυβερνήτης του Σούμι Ντμίτρο Ζιβίτσκι ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του πως τα πρώτα λεωφορεία έχουν ήδη αναχωρήσει από το Σούμι για την πόλη Πολτάβα, που βρίσκεται δυτικότερα.

Πρόσθεσε ότι προτεραιότητα δίνεται στους αναπήρους, τις έγκυες και τα παιδιά που βρίσκονται σε ορφανοτροφεία.

Σε σύντομο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον προεδρικό σύμβουλο Κιρόλο Τιμοσένκο εικονίζεται ένα κόκκινο λεωφορείο στο οποίο επιβαίνουν μερικοί πολίτες.

«Συμφωνήθηκε ότι το πρώτο κομβόι θα αρχίσει στις 10 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) από την πόλη Σούμι. Το κομβόι θα ακολουθήσει ο τοπικός πληθυσμός με ιδιωτικά οχήματα», ανέφερε σε τηλεοπτική δήλωσή της η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

A humanitarian corridor to evacuate civilians, including foreign students, from Sumy to Poltava has been agreed today. We call on Russia to uphold its ceasefire commitment, to refrain from activities that endanger the lives of people and to allow the delivery of humanitarian aid. pic.twitter.com/W6ArLPKtBq