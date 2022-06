Σοκ στο Αφγανιστάν με 950 νεκρούς από τον φονικό σεισμό- Δείτε φωτό και βίντεο

Τους 950 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα τα ξημερώματα το Αφγανιστάν, όπως δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της χώρας.

At least 920 people have been killed and more than 610 others injured in a result of an #earthquake in Paktika and Khost provinces on Tuesday night.#Afghanistan pic.twitter.com/dTWPtMQ4xv