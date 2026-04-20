Τζάστιν Θερού: Η τρυφερή ανάρτηση για τη γέννηση του γιου του

Ο Τζάστιν Θερού και η Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ ανακοίνωσαν τη γέννηση του γιου τους μέσω κοινής ανάρτησης στο Ιnstagram. Tη συνόδευσαν με ένα τρυφερό, ασπρόμαυρο στιγμιότυπο του μωρού ενώ στη λεζάντα έγραψαν: «Είναι εδώ, κι εμείς είμαστε τόσο ερωτευμένοι».

Οι φίλοι του διάσημου ζευγαριού έσπευσαν να στείλουν τις ευχές τους. Η Μπρέντα Σονγκ σχολίασε στην ανάρτηση: «Συγχαρητήρια!!! Χαίρομαι τόσο πολύ για εσάς!», ενώ ο παρουσιαστής της ενημερωτικής εκπομπής Weekend TODAY, Πίτερ Αλεξάντερ έγραψε: «Συγχαρητήρια! Είμαστε ενθουσιασμένοι για εσένα και τη Νικόλ και για τις δύο οικογένειες!».

Ο Τζάστιν Θερού, ο οποίος υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον, και η Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ πυροδότησαν τις φήμες για ειδύλλιο τον Φεβρουάριο του 2023, όταν βρέθηκαν μαζί σε μια εκδήλωση του Netflix. Στη συνέχεια έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair το 2024. Αρραβωνιάστηκαν λίγους μήνες αργότερα με τον ηθοποιό να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του στη Βενετία. Σύμφωνα με το βρετανικό Hello! το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια ρομαντική τελετή στην παραλία Τουλούμ στο Μεξικό τον περασμένο Μάρτιο.

Πηγή: skai.gr

