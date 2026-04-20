Σε μια βαθιά προσωπική και συγκλονιστική εξομολόγηση, η Σαρλίζ Θερόν μίλησε με ωμή ειλικρίνεια για τη νύχτα που σημάδεψε για πάντα τη ζωή της, όταν η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της σε κατάσταση αυτοάμυνας.

Μιλώντας στους «The New York Times», η ηθοποιός θυμήθηκε το περιστατικό του 1991, όταν ήταν μόλις 15 ετών και ζούσε στην Αφρική. Όπως περιέγραψε, όλα ξεκίνησαν από μια φαινομενικά απλή στιγμή που, όμως, εξελίχθηκε δραματικά. «Έπρεπε να πάω επειγόντως τουαλέτα. Μπήκα τρέχοντας στο σπίτι και εκείνος το εξέλαβε ως αγένεια, επειδή δεν σταμάτησα να χαιρετήσω», ανέφερε.

Η ίδια εξήγησε πως το περιστατικό πυροδότησε την ένταση: «Στη Νότια Αφρική είναι μεγάλο θέμα ο σεβασμός προς τους μεγαλύτερους. Και εκείνος βρισκόταν σε μια κατάσταση που απλώς ξέφυγε». Αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, η Σαρλίζ Θερόν προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση. «Ήξερα ότι ήταν θυμωμένος μαζί μου. Έτσι είπα στη μητέρα μου: “Όταν έρθει σπίτι, πες του ότι κοιμάμαι”», θυμάται.

Ωστόσο, ο φόβος δεν την εγκατέλειψε. «Πήγα στο δωμάτιό μου, έσβησα τα φώτα και φοβόμουν. Μπορούσα να καταλάβω από τον τρόπο που οδηγούσε τι διάθεση είχε. Απλώς ήξερα πως κάτι κακό θα συμβεί», είπε χαρακτηριστικά.

Οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Ο πατέρας της εισέβαλε στο σπίτι σε κατάσταση αμόκ, πυροβολώντας προς την πόρτα. «Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: “Θα σας σκοτώσω απόψε”», περιέγραψε η ηθοποιός.

Η ίδια και η μητέρα της προσπάθησαν να κρατήσουν την πόρτα κλειστή με τα σώματά τους. «Κρατούσαμε την πόρτα γιατί δεν είχε κλειδαριά. Και εκείνος άρχισε να πυροβολεί μέσα από αυτήν. Είναι τρελό που καμία σφαίρα δεν μας πέτυχε». Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η μητέρα της πήρε μια απόφαση ζωής και θανάτου. «Πήγε στο χρηματοκιβώτιο για να πάρει όπλο. Όταν εκείνος προσπάθησε να πάρει περισσότερα όπλα, τον πυροβόλησε», εξήγησε.

Charlize Theron Opens Up About the Night Her Mother Killed Her Father https://t.co/6OtZSZOeKa pic.twitter.com/EsFtPok3ye — TMZ (@TMZ) April 19, 2026

Η ίδια θυμήθηκε και τη στιγμή που τραυματίστηκε ο θείος της: «Ο θείος έτρεξε στον διάδρομο και η σφαίρα εξοστρακίστηκε και τον χτύπησε στο χέρι. Είναι πράγματα που δεν μπορείς να εξηγήσεις».

Για χρόνια, η Σαρλίζ Θερόν κουβαλούσε το βάρος αυτής της εμπειρίας, νιώθοντας απομονωμένη. «Νόμιζα ότι ήμασταν οι μόνοι άνθρωποι που είχαν ζήσει κάτι τέτοιο», είπε με νόημα. Σήμερα, όμως, βλέπει αλλιώς το παρελθόν της και μιλά ανοιχτά, θέλοντας να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους. «Είναι σημαντικό να μιλάμε για αυτά τα πράγματα, για να μην νιώθει κανείς μόνος».

Πηγή: skai.gr

