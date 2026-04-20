Τζέιν Σέιμουρ: Αυτό είναι το μικρό μυστικό της που κάνει τη διαφορά κάθε βράδυ…

Η Τζέιν Σέιμουρ αποκαλύπτει έναν απλό αλλά αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπίζει το άγχος του ύπνου, ακόμη και σε μια ηλικία όπου η ξεκούραση γίνεται όλο και πιο σημαντική. Η αγαπημένη ηθοποιός, που στα 75 της παραμένει δραστήρια και δημιουργική, εξηγεί πως κρατά πάντα ένα σημειωματάριο δίπλα στο κρεβάτι της.

Όπως αναφέρει, όταν δυσκολεύεται να αποκοιμηθεί, επιλέγει είτε να κάνει διαλογισμό είτε να γράψει όσα την απασχολούν. «Μόλις βγουν από το μυαλό μου και μπουν στο χαρτί, μπορώ να κοιμηθώ», ανέφερε η ηθοποιός, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να «ηρεμεί» το μυαλό πριν από τον ύπνο.

Μετά από δεκαετίες καριέρας στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με έντονα ωράρια, νυχτερινά γυρίσματα και συνεχή ταξίδια, η Τζέιν Σέιμουρ έχει μάθει να προσαρμόζεται. Όπως λέει, δεν πανικοβάλλεται αν δεν την πάρει αμέσως ο ύπνος. Αντίθετα, αντιμετωπίζει την κατάσταση ψύχραιμα, γνωρίζοντας ότι το σώμα μπορεί να προσαρμοστεί.

Στόχος της είναι να κοιμάται τουλάχιστον οκτώ ώρες κάθε βράδυ, ενώ φροντίζει να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες στο υπνοδωμάτιό της, όπως χαμηλό φωτισμό και κουρτίνες συσκότισης. Ωστόσο, για την ίδια, το «κλειδί» βρίσκεται κυρίως στη νοητική προετοιμασία.

Η πρακτική της καταγραφής σκέψεων πριν από τον ύπνο, γνωστή και ως «journaling», δεν είναι τυχαία. Πολλοί ειδικοί επισημαίνουν ότι βοηθά στη μείωση του στρες και της έντασης, καθώς επιτρέπει στον εγκέφαλο να «αδειάσει» από τις σκέψεις της ημέρας.

Μάλιστα, προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, όπως ο Μάικλ Φελπς και η Κέιτλιν Κλαρκ, έχουν μιλήσει ανοιχτά για τα οφέλη της συγκεκριμένης συνήθειας στην καθημερινότητά τους. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η διαδικασία της γραφής βοηθά να μεταφερθούν οι σκέψεις από το συναισθηματικό στο λογικό κομμάτι του εγκεφάλου, επιτρέποντας καλύτερη κατανόηση των συναισθημάτων.

Πηγή: skai.gr

