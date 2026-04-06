09 | Τα όρια της συμβολικής τεχνητής νοημοσύνης

Στη Βοστώνη συναντάμε τον Χρύσανθο Δελλαρόκα, τέως Αναπληρωτή Πρύτανη Ψηφιακής Μάθησης & Καινοτομίας και νυν καθηγητή Πληροφορικής στο Questrom School of Business. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για το έργο του όσον αφορά στη διάδοση και τις συνέπειες της φήμης στο διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα και την οικονομία της πληροφορίας, με πολυάριθμες επιστημονικές δημοσιεύσεις και σημαντική επιρροή στον χώρο της ψηφιακής εκπαίδευσης και της καινοτομίας.

Σε ένα σχολείο στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 80, με την παρότρυνση του πρωτοπόρου καθηγητή μαθηματικών Σπύρου Καλομιτσήνη, δύο νέοι μαθητές καταπιάνονται με έναν από του πρώτους υπολογιστές που μπήκε σε Ελληνικό σχολείο.

Ο Χρύσανθος ήταν ένας από τους πρωτοπόρους και ξεκίνησε την πορεία του δημιουργώντας ένα πρωτόγονο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο — ξεκινώντας από βασικά γεωμετρικά αξιώματα — μπορούσε να αποδεικνύει απλά γεωμετρικά θεωρήματα. Επειδή σε αυτή τη μορφή τεχνητής νοημοσύνης οι κανόνες είναι προκαθορισμένοι από έναν άνθρωπο ή μια ομάδα ανθρώπων, τέτοια συστήματα ονομάζονται expert systems. Παρά τις πρώτες επιτυχίες, ο Χρύσανθος δεν άργησε να ανακαλύψει τα όρια αυτής της προσέγγισης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αντίθετα, τα σημερινά συστήματα, όπως τα μοντέλα machine learning και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ή LLMs (όπως το ChatGPT), εξάγουν κανόνες στατιστικά, χωρίς ρητή ανθρώπινη καθοδήγηση. Αυτή η διαφοροποίηση σε μεγάλο βαθμό εξηγεί την έκρηξη της ΤΝ τα τελευταία χρόνια.

Παρουσίαση - Έρευνα: Θάνος Παπαδημητρίου

Παραγωγή - Επιμέλεια: Τζένη Πουπουλίδου