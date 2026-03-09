Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) ξεκίνησε επίσημα το καλοκαίρι του 1956, στο συνέδριο του Dartmouth College το οποίο βρίσκεται στο New Hampshire των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Εκεί, επιστήμονες όπως ο John McCarthy, o Marvin Minsky και άλλοι έθεσαν τα θεμέλια της ιδέας ότι η ανθρώπινη νοημοσύνη μπορεί να αναπαρασταθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προγραμματιστεί σε μηχανές.

Οι στόχοι που έθεσαν ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξοι: η δημιουργία συστημάτων που να κατανοούν γλώσσα, να λύνουν προβλήματα, να μαθαίνουν και να λαμβάνουν αποφάσεις όπως ο άνθρωπος. Πόσο χρόνο πίστευαν ότι θα έπαιρνε αυτό; Οι ερευνητές πίστευαν με αισιοδοξία ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν σημαντική πρόοδο μέσα σε ένα καλοκαίρι!

Όπως αποδείχθηκε, η αισιοδοξία τους ήταν μάλλον υπερβολική. Έπρεπε να φτάσουμε στην δεκαετία του 2010 για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα τα πρώτα πραγματικά εντυπωσιακά επιτεύγματα της τεχνητής νοημοσύνης.

Όμως το νερό είχε μπει στο αυλάκι ήδη από το μακρινό 1956…..

Παρουσίαση - Έρευνα: Θάνος Παπαδημητρίου

Παραγωγή - Επιμέλεια: Τζένη Πουπουλίδου