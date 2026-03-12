02 | Ο μύθος του Προμηθέα (μέρος Α΄)

Καλεσμένος σε αυτό το επεισόδιο είναι ο Θεοδόσης Τάσιος, ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ και ευαισθητοποιημένος σε κοινωνικά και φιλοσοφικά θέματα. Υπήρξε συνδιοργανωτής της έκθεσης «Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας» που παρουσιάστηκε στην Ελλάδα και την Γερμανία.

Ο Προμηθέας, Τιτάνας της ελληνικής μυθολογίας και θεός της φωτιάς, βοήθησε καθοριστικά την ανθρωπότητα κλέβοντας τη φωτιά από τους θεούς και δίνοντάς την στους ανθρώπους για να αναπτύξουν πολιτισμό. Ως τιμωρία για την πράξη του, ο Δίας τον έδεσε σε βράχο όπου ένας γυπαετός έτρωγε καθημερινά το συκώτι του, το οποίο αναγεννιόταν κάθε νύχτα. Τελικά ελευθερώθηκε από τον Ηρακλή.

Ποιο είναι το διαχρονικό νόημα αυτής της ιστορίας; Είναι παράδειγμα για το τι μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο αν αποκτήσει πρόσβαση σε σημαντικές τεχνολογικές δυνατότητες, τόσο σημαντικές που ίσως προκαλούν και προσβάλουν τους Θεούς;

Θα μπορούσε να συμβεί κάτι παρόμοιο και σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη. Μήπως - μεταφορικά και κυριολεκτικά - παίζουμε με την φωτιά;

Παρουσίαση - Έρευνα: Θάνος Παπαδημητρίου

Παραγωγή - Επιμέλεια: Τζένη Πουπουλίδου