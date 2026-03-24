06 | Υπερνοημοσύνη (μέρος Β΄)

Συνεχίζουμε την συζήτηση με τον Βασίλη Βασσάλο όσον αφορά την υπερνοημοσύνη και τις κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις της.

Η υπερνοημοσύνη θα μπορούσε να επιφέρει ριζικές κοινωνικές αλλαγές. Από τη μία, υπόσχεται λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις όπως η φτώχεια, οι ασθένειες και η κλιματική κρίση. Από την άλλη, ενδέχεται να εντείνει τις ανισότητες, συγκεντρώνοντας υπερβολική δύναμη σε λίγα χέρια.

Ο έλεγχος τέτοιων συστημάτων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια αυτονομίας, μαζική ανεργία και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Ανακύπτουν ηθικά διλήμματα: ποιος αποφασίζει τι είναι «καλό» ή «δίκαιο» όταν το μυαλό που σκέφτεται είναι μη ανθρώπινο; Η υπευθυνότητα και η διαφάνεια είναι κρίσιμες για μια θετική έκβαση.

