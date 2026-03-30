07 | Βιολογία και τεχνητή νοημοσύνη

Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδεύουμε στη Βοστώνη για να συνομιλήσουμε με τον Μανώλη Κέλλη, καθηγητή στο MIT και επικεφαλής της Ομάδας Υπολογιστικής Βιολογίας του Broad Institute. Δούλεψε με τον Tim Berners-Lee (εφευρέτη του WWW - ή απλά Internet) και στο Xerox PARC, όπου δημοσίευσε την πρώτη του εργασία. Θεωρείται πρωτοπόρος στη διασύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) με τη βιοϊατρική έρευνα και τη γονιδιωματική.

Ο Μανώλης Κέλλης μοιράζεται μαζί μας το ταξίδι του από ένα “τυπικό Ελληνόπουλο” σε καθηγητή του ΜΙΤ που ειδικεύεται στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη βιολογία και την ιατρική. Γεννημένος από γονείς από τη Μυτιλήνη και τη Μήλο, η ζωή του άλλαξε δραματικά στα 12 του όταν ο πατέρας του, παρότι δεν μιλούσε καμία ξένη γλώσσα, μετακόμισε όλη την οικογένεια στη Γαλλία για να μάθουν τα παιδιά γαλλικά και να γίνουν "πολίτες του κόσμου."

Μετά από τέσσερα χρόνια στο Aix-en-Provence φοιτώντας σε γαλλικά σχολεία, και τα τρία αδέλφια έγιναν δεκτά στο ΜΙΤ το 1994 - φαίνεται ρεκόρ βιβλίου Γκίνες. Ο ΜΚ τονίζει ότι το πέτυχαν με σκληρή δουλειά σε δημόσια σχολεία χωρίς ιδιαίτερα, φτιάχνοντας περίφημα τρύπες στις καρέκλες μελέτης τους.

Στο ΜΙΤ, οι ορίζοντές του διευρύνθηκαν παγκοσμίως. Δούλεψε σε πρώιμα διαδικτυακά ρομποτικά έργα με τον Tim Berners-Lee (δημιουργό του World Wide Web) και πέρασε τρία χρόνια στο Xerox PARC, το θρυλικό ερευνητικό κέντρο που εφηύρε το ποντίκι υπολογιστή, τα γραφικά περιβάλλοντα και την εκτύπωση laser.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε όταν ανακάλυψε την υπολογιστική βιολογία μέσω ενός φίλου. Το να δει τα 3 δισεκατομμύρια γράμματα του ανθρώπινου γονιδιώματος ήταν σαν "ρομπότ να ανακαλύπτει τον δικό του προγραμματιστικό κώδικα." Αυτό ξεκίνησε το διαρκές πάθος του για να καταλάβει πώς ο βιολογικός "κώδικας" λειτουργεί διαφορετικά από την ανθρώπινη μηχανική - περιγράφοντας τις κυτταρικές διαδικασίες ως μια χαοτική "σούπα" όπου όλα επικοινωνούν με όλα, αλλά παρόλα αυτά λειτουργεί και εξελίσσεται επιτυχώςης gradients.

Παρουσίαση - Έρευνα: Θάνος Παπαδημητρίου

Παραγωγή - Επιμέλεια: Τζένη Πουπουλίδου