04 | Μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM)

Καλεσμένος σε αυτό το επεισόδιο είναι ο Γιώργος Καραγιάννης, συνιδρυτής της Moveo AI μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης start up στον χώρο της συνομιλιακής τεχνητής νοημοσύνης με πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες το μήνα παγκοσμίως.

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπως το ChatGPT, βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής για την επεξεργασία της φυσικής γλώσσας. Εκπαιδεύονται σε τεράστιους όγκους κειμένων από το διαδίκτυο και χρησιμοποιούν αρχιτεκτονικές μετασχηματιστών (transformers), οι οποίες τους επιτρέπουν να κατανοούν όχι μόνο τη σημασία των λέξεων, αλλά και τη σχέση τους μέσα σε ένα ευρύτερο γλωσσικό πλαίσιο. Τα μοντέλα αυτά συνθέτουν απαντήσεις λέξη προς λέξη, προβλέποντας κάθε φορά ποια λέξη είναι πιθανότερο να ακολουθήσει, με βάση τα συμφραζόμενα.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Andrei Karpathy, ένας από τους πιο σημαντικούς ερευνητές στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, "τα Αγγλικά είναι η νέα γλώσσα προγραμματισμού". Με αυτό εννοεί ότι τα LLMs μπορούν να εκτελούν περίπλοκες εντολές γραμμένες σε φυσική γλώσσα, όπως άλλοτε τα προγράμματα σε κώδικα. Παρ’ όλη την εντυπωσιακή τους απόδοση, τα μοντέλα αυτά δεν είναι αλάνθαστα και συχνά εμφανίζουν "παραισθήσεις" — δηλαδή, παρουσιάζουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία με τρόπο πειστικό.

