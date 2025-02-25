«Είναι στόχος για εμάς για το ΠΑΣΟΚ, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών απέναντι στους θεσμούς, τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου το οποίο έχει πληγεί ανεπανόρθωτα την τελευταία εξαετία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη», τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στην εκπομπή Πρωινή Ζώνη του Action 24 με τον Γιώργο Κακούση και την Άννα Λιβαθυνού και πρόσθεσε ότι το κόμμα του «θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των θεσμικών πρωτοβουλιών για την αποκάλυψη της αλήθειας, απαιτώντας πλήρη διαλεύκανση της τραγωδίας και πραγματική απονομή δικαιοσύνης».

Ως παραδείγματα θεσμικών πρωτοβουλιών του ΠΑΣΟΚ για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς ο βουλευτής ανέφερε τη συνάντηση με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, την πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με τη σύμβαση 717 και την πρόταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ περιμένει τα πορίσματα του ΕΟΔΑΣΑΜ και του Μετσόβιου πριν καταθέσει πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση.

Ο Μιχάλης Κατρίνης επισήμανε ότι «η κυβέρνηση βρίσκεται απέναντι στην κοινωνία, απέναντι σε μια αυθόρμητη διαδικασία διαμαρτυρίας και καθολικής απαίτησης για δικαιοσύνη. Αντί να ανταποκριθεί στο αίτημα της κοινωνίας, προσπαθεί να παρουσιάσει τις κινητοποιήσεις ως προσπάθεια αποσταθεροποίησης». Παράλληλα χαρακτήρισε υποκριτικό να μιλά για δικαιοσύνη η ΝΔ, «όταν στην εξεταστική επιτροπή που είχε την πλειοψηφία, τα έθαψε όλα και απέδωσε την τραγωδία σε ‘ανθρώπινο λάθος’».

«Το ΠΑΣΟΚ ενώνει τη φωνή του με τη φωνή αγωνίας της κοινωνίας για την απονομή δικαιοσύνης και τον καταλογισμό ευθυνών στην τραγωδία των Τεμπών» τόνισε και πρόσθεσε ότι «σε μια περίοδο που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να υποβαθμίσει τη μαζική διαμαρτυρία ως ‘’υποκινούμενη’’, το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει τη συγκάλυψη, ούτε θα ανεχτεί τις διχαστικές πρακτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

«Δεν είμαστε απέναντι στην κοινωνία. Αν μας κατηγορείτε για αυτό να τη δεχτούμε την κατηγορία», ανέφερε χαρακτηριστικά

