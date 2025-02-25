Σακελλαροπούλου: Συνδέοντας τους πολίτες με την πολιτεία ενισχύεται η ίδια η δημοκρατία

«Αν μου ζητούσε κανείς να αποδώσω, με λίγα λόγια, την ουσία της πενταετούς θητείας μου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, την εμπειρία που αποκόμισα υπηρετώντας τον ανώτατο πολιτειακό θεσμό και τις κατευθυντήριες γραμμές, που προσπάθησα να χαράξω όλα αυτά τα χρόνια, θα έλεγα ότι ακολούθησα δύο βασικές επιταγές. Πρώτον, να παραμείνω απόλυτα πιστή στις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις μου, όπως διαγράφονται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Και δεύτερον, να επιχειρήσω ένα άνοιγμα του θεσμού στην κοινωνία». Με αυτά τα λόγια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου προλόγισε το λεύκωμα με τίτλο «ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2020-2025. Το άνοιγμα στην κοινωνία», το οποίο παρουσιάστηκε χθες στην Ηρώδου Αττικού, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα.

Αναφερόμενη στην έκδοση, η κ. Σακελλαροπούλου μίλησε για ένα χειροπιαστό τεκμήριο από τα πέντε χρόνια της θητείας της στην Προεδρία, ένα μέρος αυτών που έγιναν, και κυρίως το άνοιγμα του θεσμού στην κοινωνία.

Εξηγώντας, τι ακριβώς σημαίνει άνοιγμα της Προεδρίας στην κοινωνία, έκανε λόγο όχι μόνο για άνοιγμα του Προεδρικού Μεγάρου στους πολίτες, στο σπίτι της Δημοκρατίας, όχι μόνο απόδοση του Κήπου για την διοργάνωση εκδηλώσεων, αλλά «άνοιγμα του ίδιου του Θεσμού και διεύρυνση των ορίων του, ώστε οι Έλληνες να αισθανθούν ότι τους αφορά, ότι βρίσκεται εκεί ένας άνθρωπος δικός τους, όχι ένα απόμακρο σύμβολο».

Όπως είπε: «Πραγματικά πιστεύω ότι συνδέοντας τους πολίτες με την πολιτεία ενισχύεται η ίδια η δημοκρατία».

Τόνισε, επίσης, ότι το απαιτητικό αυτό εγχείρημα δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την πολύτιμη συμβολή των συνεργατών της στην Προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά και την ευγενική δωρεά της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΑΙΓΕΑΣ» και του ζεύγους Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου, που παρέστησαν και στην χθεσινή παρουσίαση.

Η κ. Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε στη συμβολή του ειδικού γραμματέα της Προεδρίας Νικόλαου Μανούρη στις προσπάθειες αποκατάστασης του κτιρίου της Προεδρίας, που έγιναν κατά την θητεία της, καθώς το ιστορικό κτίριο χρειαζόταν άμεσα φροντίδα, λόγω της πολυετούς φθοράς. Πρόκειται για την αθέατη πλευρά αυτής της θητείας, όπως σημείωσε, καθώς έγιναν πολλές επεμβάσεις εξωτερικά και εσωτερικά στο ανάκτορο της οδού Ηρώδου Αττικού, αλλά και στο Μέγαρο της οδού Στησιχόρου, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο λεύκωμα.

Η Πρόεδρος ευχαρίστησε την Βάσω Αβραμοπούλου για τον σχεδιασμό και την καλλιτεχνική επιμέλεια της έκδοσης, τον Θοδωρή Μανωλόπουλο για τις φωτογραφίες, ενώ έκανε ειδική μνεία στην στενή συνεργάτιδα και φίλη της Κατερίνα Σχινά, η οποία ανέλαβε την γενική επιμέλεια της έκδοσης.

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Σχινά υπογράμμισε ότι «εργαστήκαμε όλοι μαζί με συνέπεια για να αποτυπώσουμε σε αυτό το βιβλίο την βούληση της Προέδρου, ώστε να ανοίξει και το Προεδρικό Μέγαρο και ο θεσμός στην κοινωνία». Όπως εξήγησε, για να γίνει αυτό χρησιμοποιήθηκαν ιστορικά στοιχεία, αφηγήσεις και εμπειρίες ανθρώπων που εργάζονται στην Προεδρία, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις επιμέρους ενότητες του λευκώματος, όπως στις επισκέψεις στο Μέγαρο και στις εκδηλώσεις στον κήπο της Προεδρίας, στα έργα τέχνης, καθώς και στον εκθεσιακό χώρο στον δεύτερο όροφο, που δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία της κ. Σακελλαροπούλου και φιλοξενούνται δώρα, που έλαβε η Πρόεδρος κατά την διάρκεια της πενταετούς θητείας της από ξένους ηγέτες, θεσμικούς φορείς, δήμους και συλλόγους κατά τις επισκέψεις της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η κ. Σχινά μίλησε και για την ενότητα του λευκώματος, που αποκαλύπτει την κουζίνα του Προεδρικού Μεγάρου, επισημαίνοντας ότι η Πρόεδρος θέλοντας να αναδείξει την ελληνική γαστρονομία και οινοποιία, αποφάσισε να εμπιστευθεί τα μενού των επίσημων δείπνων σε μια σειρά από Έλληνες σεφ, που μαγειρεύουν δημιουργικά, αλλά με σεβασμό στην παράδοση.

Στο πλαίσιο, αυτό 16 Έλληνες σεφ, μιλούν γι' αυτή την μοναδική εμπειρία στην Προεδρία της Δημοκρατίας, και σημειώνουν ότι δεν ήταν απλά μια μαγειρική πρόκληση αλλά κορυφαία τιμή για τον καθένα τους. Μεταξύ αυτών, ο Λευτέρης Λαζάρου, που επιμελήθηκε το δείπνο για τον εορτασμό της Επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση στις 24.3.2021, η Κωνσταντίνα Φάκλαρη, η πρώτη γυναίκα σεφ που φιλοξενήθηκε στην Προεδρία της Δημοκρατίας και ετοίμασε το δείπνο προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πενταρόφσκι στις 5.10.2021, αλλά και η ομάδα 11 σεφ από τις Κυκλάδες με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Μπουγιούρη, που μαγείρεψαν παρέα για το γεύμα προς τιμήν της Προέδρου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας Νατάσα Πιρτς Μουσάρ στις 8.4.2024.

Ειδική αναφορά γίνεται επίσης και στον αρχιμάγειρα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας Βασίλη Μπέκα, επαγγελματία με μεγάλη πείρα και ένθερμο υποστηρικτή των ελληνικών γεύσεων, ο οποίος έχει μαγειρέψει πολλές φορές για απόρους και αστέγους, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας για διανομή γευμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ είχε επιμεληθεί και το γεύμα που παρέθεσε η Πρόεδρος σε αστέγους, πρώην αστέγους, και πωλητές του περιοδικού «Σχεδία», στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Επίσης, στις 190 σελίδες του λευκώματος διακρίνουμε τον maître της Προεδρίας Γιάννη Δήμο, μαζί με τον αρχισερβιτόρο Παναγιώτη Κούκο, ενώ για πρώτη φορά έρχονται στο φως φωτογραφίες από το αργυροφυλάκιο του Προεδρικού Μεγάρου, που κατασκευάστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την ανέγερση του Ανακτόρου του Διαδόχου στα τέλη του 19ου αιώνα. Μερικά ερμάρια, μάλιστα, φέρουν το μονόγραμμα του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, που ανήλθαν στον θρόνο το 1913. Σήμερα, στο αργυροφυλάκιο φυλάσσονται τα ασημικά και οι πορσελάνες, στα οποία σερβίρονται τα επίσημα δείπνα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Όπως σημειώθηκε, η έκδοση αυτή δεν θα κυκλοφορήσει στην αγορά, αλλά θα διατεθεί σε δημοσιογράφους και θεσμικά πρόσωπα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

