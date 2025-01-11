Κατρίνης: Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δημιουργεί τεράστια αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις

«Οι πρόσφατες έκτακτες κρίσεις που διέταξε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, οδήγησαν στην αποστρατεία σχεδόν τους μισούς Στρατηγούς, Ναυάρχους και Πτεράρχους με τη φτηνή δικαιολογία της δήθεν επιτάχυνσης της Δομής Δυνάμεων στο πλαίσιο της "Ατζέντας 2030" και του εξορθολογισμού του αριθμού των Ανώτατων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων», σχολίασε ο Μιχάλης Κατρίνης, αρμόδιος στο ΚΤΕ Άμυνας της Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Σύμφωνα με τον βουλευτή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόκειται για μία κίνηση που δημιουργεί προβληματισμό και πολλά ερωτηματικά.

«Ποιο μήνυμα στέλνει ο Υπουργός; Ποια η σκοπιμότητα αυτής της βιασύνης, όταν οι τακτικές κρίσεις βάσει νόμου υλοποιούνται αρχές Μαρτίου εκάστου έτους; Δεν είναι κατανοητή μια τέτοια ενέργεια του Υπουργού, που ακυρώνει ουσιαστικά τις δικές του επιλογές στελεχών, μόλις πριν δέκα μήνες στις προηγούμενες τακτικές κρίσεις» αναφέρει.

Ο κ. Κατρίνης θεωρεί εξαιρετικά κρίσιμη τη χρονική στιγμή που υλοποιούνται οι έκτακτες κρίσεις, καθώς, όπως επισημαίνει «αυτή τη περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αιγαίο, η μεγάλης κλίμακας τουρκική άσκηση "Γαλάζια Πατρίδα" με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ναυτικών και άλλων μονάδων των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και απαιτείται από μέρους μας αυξημένη εστίαση στις δραστηριότητές τους, αποστρατεύονται επιχειρησιακοί Ανώτατοι Αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων ο Αρχηγός Στόλου, που είναι επιφορτισμένος με την παρακολούθηση των κινήσεων των τουρκικών ναυτικών μονάδων. Αυτήν τη χρονική συγκυρία ο Υπουργός επέλεξε να δημιουργήσει τεράστια αναταραχή στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Ακολούθως, ο αρμόδιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θέτει τα εξής ερώτηματα: «Ποια είναι όμως τα πραγματικά αίτια αυτής της εσπευσμένης κίνησης; Απειλήθηκε η δημοκρατία ή το στράτευμα; Ή μήπως ο Υπουργός έλαβε έκτακτα μέτρα για άλλους λόγους; Μήπως απομάκρυνε πρόωρα στελέχη, που διαφωνούσαν με προσωπικές επιλογές του και ιδιαίτερα απέναντι στην απαξιωτική στάση της κυβέρνησης προς τα χρονίζοντα προβλήματα των στελεχών, που έχει δημιουργήσει αυξητικές τάσεις στο ήδη τεράστιο κύμα φυγής τους. Ποιος θα είναι άραγε ο αντίκτυπος των σημερινών έκτακτων κρίσεων στο σύνολο του έμψυχου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων;».

Ο κ. Κατρίνης καταλήγει υπογραμμίζοντας πώς «τέτοιου είδους συμπεριφορές, όχι μόνο δεν οδηγούν σε δημιουργία υγιών δομών στο στράτευμα και σε εξύψωση του ηθικού του προσωπικού, αντιθέτως κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι δημιουργούνται σαθρές βάσεις για το μέλλον των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η κυβέρνηση οφείλει να δείξει τον απαιτούμενο σεβασμό στο ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, τον πολλαπλασιαστή ισχύος της μαχητικής ικανότητάς τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.