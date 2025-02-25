Ανάρτηση για την ανακαίνιση των χειρουργείων του αντικαρκινικού νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο αναβάθμισης του ΕΣΥ, τονίζοντας πως «ό,τι αποφασισθεί θα είναι με πλήρη ασφάλεια προς τους ασθενείς και με απόλυτο σεβασμό προς εργαζόμενους» αναφέροντας παράλληλα ότι «στο τέλος θα παραδοθεί ένα κόσμημα».

Ο υπουργός στην ανάρτησή του επισημαίνει ότι η αναβάθμιση των χειρουργείων στο αντικαρκινικό νοσοκομείο γίνεται με χρηματοδότηση από το ταμείο Ανάκαμψης που, όμως, «έχει χρονικό όριο καθώς λήγει στις 31/12/2025, άρα όλα τα έργα θα γίνουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Η παράνοια και η διαστρέβλωση που κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Εδώ το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της @EFSYNTAKTON. Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά. Με σκληρή δουλειά πετύχαμε ένα συμβασιοποιήσουμε και να ξεκινήσουμε το σύνολο των έργων ανακαίνισης, που έχουμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης για την κτίριο λογική αναβάθμιση του ΕΣΥ, συνολικού ύψους 500.000.000€. Δεν θα χάσουμε ούτε ένα έργο. Το Ταμείο Ανάκαμψης όμως έχει χρονικό όριο καθώς λήγει στις 31/12/2025, άρα όλα τα έργα θα γίνουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γίνεται να ανακαινίσεις ταυτοχρόνως 93 Νοσοκομεία και 158 Κέντρα Υγείας χωρίς να υπάρξει η παραμικρή αναστάτωση; Πάμε τώρα στα έργα του «Αγίου Σάββα» για τα οποία μιλάει το δημοσίευμα. Το έργο ανετέθη σε ανάδοχο εταιρεία το 2024, μετά από διαγωνισμό ύψους 5.200.000€ για ανακαίνιση αναβάθμιση των χειρουργείων του νοσοκομείου! Πάμε δηλαδή για συνολική αναβάθμιση των χειρουργείων του που έχουν να ανακαινιστούν εδώ και δεκαετίες. Το γνωρίζει όλο το προσωπικό, ό,τι αποφασισθεί θα είναι με πλήρη ασφάλεια προς τους ασθενείς και με απόλυτο σεβασμό προς εργαζόμενους! Στην απόφαση συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του νοσοκομείου προς την καλύτερη λύση. Έχουμε πάλι σύσκεψη στην ΥΠΕ την Πέμπτη. Το Σισμανόγλειο εξετάσθηκε απλά σαν λύση και ευχαριστούμε τον Διοικητή του, για την αμέριστη προσφορά του! Το νοσοκομείο δεν κλείνει! Όλοι οι ασθενείς θα εξυπηρετούνται κανονικά και θα παραδοθεί στο τέλος ένα κόσμημα! Δεν γίνεται ανακατασκευή με ανοικτά χειρουργεία! Οι εργασίες θα ξεκινήσουν 22/4 και όλοι οι ασθενείς θα είναι από πριν ενήμεροι για την διαδικασία. Μα πραγματικά πιστεύετε ότι δεν πρέπει να γίνει η ανακαίνιση του και να χαθεί αυτή η ευκαιρία για το ΕΣΥ ή ότι γίνεται τέτοιου μεγέθους ανακαίνιση χωρίς να υπάρξει η παραμικρή αναστάτωση; Προχθές στην Βουλή απάντησα σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτού της Νέας Αριστεράς, για το ότι πχ στο Κέντρο Υγείας Αίγινας που είχε να ανακαινισθεί από την δεκαετία του 1980 και που τώρα το κάναμε καινούργιο, ότι ενοχλούσε τους εργαζομένους του ο ήχος του κομπρεσέρ που χρησιμοποιούσε ο εργολάβος κατά την ανακαίνιση….μα πόση μικροψυχία πια θα ακούμε για όλα αυτά τα σπουδαία που κάνουμε και που φέτος θα αλλάξουν τελείως το ΕΣΥ;»

Η παράνοια και η διαστρέβλωση που κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Εδώ το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της @EFSYNTAKTON . Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά.

Με σκληρή δουλειά πετύχαμε ένα συμβασιοποιήσουμε και να ξεκινήσουμε το σύνολο των… pic.twitter.com/9L1eZqMcKI — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 25, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.