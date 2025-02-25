Κοντογεώργης: Πολύ προσωπική υπόθεση ο τρόπος συμμετοχής στο συλλογικό πένθος των Τεμπών

Το θέμα των Τεμπών, σε όλες τις πιθανές πτυχές του, τέθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ξεκινώντας από τις κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ τόνισε: «Αντιμετωπίζουμε την Παρασκευή με την απαραίτητη λογική, ψυχραιμία και θεσμική εγκράτεια που πρέπει να υπάρχει, και ταυτόχρονα με ένα συναίσθημα σύμμετρο με το συλλογικό πένθος της 28ης Φεβρουαρίου. Είναι πολύ προσωπική υπόθεση πώς ο κάθε άνθρωπος θα επιλέξει να συμμετάσχει σε αυτό το συλλογικό πένθος».

Ενώ ταυτόχρονα διαβεβαίωσε ότι «για όσους βρεθούν στις πορείες, η ελληνική Πολιτεία θα διασφαλίσει προκειμένου να εκδηλώσουν το αναφαίρετο, συνταγματικό και δημοκρατικό δικαίωμά τους με ασφάλεια. Η αστυνομία είναι εκεί για να κάνει τη δουλειά της».

Στο ερώτημα ποιοι, κατά την άποψή του, θα συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια, απάντησε ότι «κάποιοι μπορεί να βρεθούν για αντιπολιτευτικούς λόγους», όμως συνέχισε, «η εμπειρία έδειξε από τις εκδηλώσεις που έγιναν προ μηνός μέχρι τώρα, την απόλυτη προσπάθεια πολιτικής εργαλειοποίησης που ξεκίνησε αυθημερόν ή την επόμενη μέρα. Πολιτικές δυνάμεις βγήκαν και είπαν, "λαϊκό μέτωπο κατά της κυβέρνησης"», υπενθύμισε και συμπλήρωσε: «Με όσα υπερβολικά και τρομακτικά ακούσθηκαν έχει δείξει ότι θα υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που θα προσπαθήσουν να το αξιοποιήσουν. Αυτό δεν λέγεται ούτε για να ενθαρρύνει ούτε για να αποθαρρύνει κάποιον», διευκρίνισε πάντως και επανέλαβε ότι «ο κάθε άνθρωπος θα επιλέξει πώς να συμμετάσχει σε αυτή τη σημαδιακή μέρα, τη μαύρη επέτειο μιας ανείπωτης τραγωδίας».

Υπογραμμίζοντας, σε επόμενο σημείο της συνέντευξης τον «απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των θυμάτων, τους συγγενείς, τους φίλους, όλους τους ανθρώπους που βιώνουν κάθε μέρα την απώλεια», συνέχισε κατηγόρησε την αντιπολίτευση, ότι «με σκαιό πολλές φορές τρόπο, προσπαθεί να αξιοποιήσει το γεγονός και να κατηγορήσει συλλήβδην αθρώπους, μια παράταξη ότι μπορεί να ενορχηστρώνουν, να συγκαλύπτουν». Αλλά, προσέθεσε, «αυτό δεν θα το επιτρέψουμε».

Παράλληλα, ο Θ. Κοντογεώργης προσπάθησε να καταδείξει τις αδυναμίες της αντιπολίτευσης, επί παραδείγματι «στην αρχή η αντιπολίτευση μας κατηγόρησε ότι συγκαλύπτουμε», αλλά όταν η κυβέρνηση αντέτεινε «τι συγκαλύπτουμε και ποιον;», η αντιπολίτευση δεν απάντησε. Συγχρόνως άσκησε δριμεία κριτική στους αντιπάλους της κυβέρνησης, που έφθασαν στο σημείο να πουν ότι «κάποια μέλη της κυβέρνησης, μπορεί και ο πρωθυπουργός, να είχαν σχέση με λαθρέμπορους, ότι το ίδιο βράδυ ήξεραν τι έχει γίνει, άρα υπήρξε μπάζωμα».

Αντιθέτως, η κυβέρνηση συνέδραμε τη δικαιοσύνη, «όταν οι δικαστές χρειάστηκε να ανοίξουν συνομιλίες, να τρέξει πιο γρήγορα η διαδικασία, να μην υπάρχει Συμβούλιο», υπενθύμισε ο Θ. Κοντογεώργης, που αναφέρθηκε και στις κοινοβουλευτικές εξελίξεις της ερχόμενης εβδομάδας: «Παρότι το κατηγορητήριο που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, δεν στέκει - λέει για συγκάλυψη για τον κ. Τριαντόπουλο, δήθεν για μια συμμετοχή σε μια σύσκεψη - την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η κοινοβουλευτική συζήτηση» έχοντας και τα πορίσματα.

Σύμφωνα με τον Θ. Κοντογεώργη, «τους τόσο υψηλούς τόνους δεν τους επεδίωξε η κυβέρνηση, βρέθηκε αμυνόμενη μπροστά σε πλήθος κατηγοριών από στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό δεν βοηθάει κανένα», διεμήνυσε εξ άλλου.

Ενώ «το κύριο μέλημα του πρωθυπουργού -πέραν του να συνεχίσει η κυβέρνηση τη λειτουργία της και να κάνει αυτό που πρέπει για τους πολίτες- είναι να απαντά με τον τρόπο που πρέπει, τη θεσμική εγκράτεια που απαιτείται, σε απόλυτες, ισοπεδωτικές κατηγορίες για την κυβέρνηση αλλά και για τη δικαιοσύνη. Αλίμονο αν κάνουμε βορά το τελευταίο καταφύγιο του κάθε πολίτη, τη δικαιοσύνη, σε μια πολιτική αντιπαράθεση. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει», τόνισε και συμπλήρωσε: «Η κυβέρνηση τοποθετείται ψύχραιμα, λογικά, και ταυτόχρονα με απόλυτη ενσυναίσθηση και σεβασμό σε όλο αυτό που περνούν οι συγγενείς».

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο υφυπουργός δεν απέκλεισε να έπαιξαν το ρόλο τους στο κλίμα, κατηγορίες και συζητήσεις που αφέθηκαν να σέρνονται, όπως είπε. Σε μια γενική τοποθέτηση για τη δικαιοσύνη, χωρίς να απορρίπτει την καθυστέρηση στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή ακόμη και κακές αποφάσεις, διαφώνησε με την «ισοπεδωτική κριτική στον απόλυτο θεσμό κοινωνικής συνοχής». Εν τέλει, «εκεί πρέπει να ενωνόμαστε ως προς την προστασία του, όχι να ξιφουλκούμε στο αν είναι ανεξάρτητη ή όχι».

Στο τελευταίο ερώτημα αν υπάρχει περίπτωση πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει (τέτοιο) ενδεχόμενο. Η κυβέρνηση έχει μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», σημείωσε επικαλούμενος και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις της τρέχουσας περιόδου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

