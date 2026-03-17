Τα αραβικά κράτη του Κόλπου δεν ζήτησαν από τις ΗΠΑ να κάνουν πόλεμο με το Ιράν, ούτε ζητήθηκε η γνώμη τους, αλλά πολλά εξ αυτών τώρα παροτρύνουν την Ουάσινγκτον να μην σταματήσει, αφήνοντας την Τεχεράνη να είναι σε θέση να απειλεί την πετρελαϊκή γραμμή του Ορμούζ, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές της περιοχής.



Ωστόσο, αυτές οι πηγές και πέντε δυτικοί και Άραβες διπλωμάτες λένε ότι η Ουάσινγκτον πιέζει τα κράτη του Κόλπου να συμμετάσχουν στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ. Σύμφωνα με τρεις από αυτές, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) θέλει να δείξει ότι υπάρχει περιφερειακή υποστήριξη στην εκστρατεία, να ενισχύσει τη διεθνή νομιμότητά της καθώς και την υποστήριξή της στο εσωτερικό.



«Υπάρχει μια ευρεία αίσθηση σε όλο τον Κόλπο ότι το Ιράν έχει ξεπεράσει κάθε κόκκινη γραμμή με κάθε χώρα του Κόλπου», επισημαίνει στο πρακτορείο ο Αμπντουλαζίζ Σαγκέρ, πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας του Κόλπου με έδρα τη Σαουδική Αραβία, με διασυνδέσεις στο βασίλειο.



«Στην αρχή τους υπερασπιστήκαμε, και αντιταχθήκαμε στον πόλεμο», λέει για τους Ιρανούς. «Αλλά μόλις άρχισαν να μας επιτίθενται, έγιναν εχθροί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος κατάταξης».



Οι επιθέσεις έχουν ενισχύσει τους φόβους του Κόλπου ότι το να αφήσει το Ιράν με οποιαδήποτε σημαντική ικανότητα κατασκευής όπλων θα μπορούσε να το ενθαρρύνει να κρατήσει σε ομηρία την ενεργειακή ζωτική γραμμή της περιοχής κάθε φορά που αυξάνονται οι εντάσεις.



Με τον πόλεμο να εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του, με τις αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές να εντείνονται, και το Ιράν να χτυπά αμερικανικές βάσεις και πολιτικούς στόχους σε όλο τον Κόλπο, μια πηγή του Κόλπου ξεκαθαρίζει ότι η επικρατούσα διάθεση μεταξύ των ηγετών είναι αδιαμφισβήτητη: ότι ο Τραμπ θα πρέπει να ακυρώσει πλήρως τη στρατιωτική ικανότητα του Ιράν.



Η εναλλακτική λύση, δηλώνει η πηγή, είναι η περιοχή να ζει υπό διαρκή απειλή. Αν το Ιράν δεν αποδυναμωθεί σοβαρά, προειδοποιεί, θα συνεχίσει να κρατά την περιοχή ως όμηρο.

Πηγή: skai.gr

