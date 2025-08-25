Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, ότι το Κίεβο στοχεύει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια μηνιαίως από τους συμμάχους του για την αγορά αμερικανικών όπλων για τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Επιπλέον, ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, τις προετοιμασίες για μια πιθανή συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνει το Reuters.

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας αναμένεται να συναντηθούν για το θέμα αυτό, καθώς και για πιθανές εγγυήσεις ασφάλειας, αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Eπίσης, σημείωσε ότι η Νορβηγία θα μπορούσε να συμβάλει στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία όσον αφορά την αεροπορική άμυνα και την ασφάλεια στη θάλασσα.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε επίσης, ότι η Ρωσία επιτίθεται στις εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της Ουκρανίας για να διαταράξει τις προετοιμασίες εν όψει της χειμερινής περιόδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.