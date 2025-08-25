Κομισιόν: «Σταθερότητα» φέρνει η συμφωνία με ΗΠΑ

«Σταθερότητα» αντί για εκτεταμένο εμπορικό πόλεμο; Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίζεται την πρόσφατη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, παρά τις επικρίσεις.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



«Σκόπιμη» κίνηση, που απέτρεψε έναν ευρείας κλίμακας εμπορικό πόλεμο χαρακτήρισε την εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ η πρόεδρος της Κομισιόν. Σε άρθρο της, που δημοσιεύθηκε χθες στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung και την ισπανική El Mundo, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιενυπερασπίστηκε τη συμφωνία που κατέληξε με την επιβολή δασμών ύψους 15% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές στις ΗΠΑ.

Πηγή: Deutsche Welle

Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι οι γεωπολιτικοί αντίπαλοι της Ε.Ε, Ρωσία και Κίνα, θα είχαν πανηγυρίσει εάν το «μπλοκ» κατέληγε σε εμπορική σύγκρουση με τις ΗΠΑ. Γι’ αυτό θεωρεί ότι η συμφωνία που επετεύχθη ήταν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. «Η συμφωνία αντανακλά μια σκόπιμη επιλογή: σταθερότητα και προβλεψιμότητα αντί για κλιμάκωση και σύγκρουση» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.Ενιαίος δασμολογικός συντελεστήςΤην περασμένη Πέμπτη, η κοινή δήλωση Ε.Ε. – ΗΠΑ αποκάλυψε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, στην οποία κατέληξαν στα τέλη Ιουλίου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Ντόναλντ Τραμπ. Για την πρόεδρο της Κομισιόν η συμφωνία εξασφαλίζει «ξεκάθαρα» ενιαίο δασμολογικό συντελεστή 15% για σχεδόν όλα τα εμπορικά προϊόντα της Ε.Ε – περιλαμβανομένων των αυτοκινήτων και φαρμακευτικών σκευασμάτων – ενώ εξαιρεί τα γενόσημα φάρμακα και εξαρτήματα αεροσκαφών.Αν και η ίδια παραδέχεται ότι η συμφωνία «δεν είναι τέλεια», ωστόσο υπερασπίστηκε την υπογραφή της ως ένα «σταθερό» αποτέλεσμα, καθώς η Ε.Ε έγινε τελικά ο μόνος παγκόσμιος παίκτης που εξασφάλισε ενιαίο ανώτατο δασμολογικό συντελεστή, αντί πολύ-επίπεδων δασμών.Σε κάθε περίπτωση, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η Ε.Ε θα ενισχυθεί περαιτέρω με την υπογραφή και άλλων εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες όπως το Μεξικό, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία, καθώς και μέσω της εμπορικής συμφωνίας με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur).Επικρίσεις ΝτράγκιΗ συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι δύο εμπορικοί εταίροι έχει, ωστόσο, προκαλέσει αρκετές επικρίσεις με τελευταία εκείνη του πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι. Ο Ιταλός πρώην αξιωματούχος, ανέφερε σε ομιλία του σε συνέδριο στο Ρίμινι, την περασμένη Παρασκευή, ότι το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά όπου η «ψευδαίσθηση» της Ε.Ε ως παγκόσμιου παίκτη «εξανεμίστηκε», ενώ υπογράμμισε ότι το «μπλοκ» δεν θα έπρεπε να είχε αποδεχθεί τους δασμούς των ΗΠΑ.«Για χρόνια, η Ε.Ε πίστευε ότι το οικονομικό της μέγεθος, με τους 450 εκατομμύρια καταναλωτικές, συνοδευόταν από γεωπολιτική ισχύ και επιρροή στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Φέτος, η χρονιά θα μείνει στην ιστορία ως εκείνη που αυτή η ψευδαίσθηση εξανεμίστηκε» τόνισε, ενώ υπογράμμισε ότι «έπρεπε να είχαμε παραιτηθεί από τους δασμούς, που επιβλήθηκαν από τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο και μακροχρόνιο σύμμαχό μας, τις ΗΠΑ».

