Ισραηλινό πλήγμα σε πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας

Στο εσωτερικό του κτιρίου, η Χαμάς εγκατέστησε υποδομές προκειμένου να ετοιμάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των Ισραηλινών στρατιωτών, αναφέρει η ανακοίνωση του στρατού

Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πολυώροφο κτίριο που χρησιμοποιείται, όπως υποστήριξε, από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στην πόλη της Γάζας, αφότου το Ισραήλ είπε ότι ετοιμάζεται να καταλάβει την πόλη.

"Στο εσωτερικό του κτιρίου, η Χαμάς εγκατέστησε υποδομές προκειμένου να ετοιμάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ισραηλινού στρατού στην περιοχή", σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Πριν από την επίθεση "ελήφθησαν προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι βλάβες στους αμάχους, κυρίως προηγούμενες προειδοποιήσεις στον πληθυσμό, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών", προστίθεται στην ανακοίνωση.

