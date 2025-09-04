Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοί του έχουν καταλήξει σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία για το γενικό πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, ενώ σε κάθε μία από τις χώρες που έχουν δεσμευθεί ετοιμάζονται τα σχετικά έγγραφα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθύμων στο Παρίσι, πρόσθεσε ότι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός θα αποτελέσει τον πυρήνα οποιασδήποτε τέτοιας δέσμευσης, καλώντας παράλληλα τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες να εντείνουν την παραγωγή τους στο μέγιστο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει κατανόηση για το ποιες χώρες είναι έτοιμες να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των συζητήσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας περιλαμβάνεται επίσης στις συζητήσεις, ενώ υπογράμμισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι οι νέες εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να έχουν μόνιμο χαρακτήρα, καθώς η Ουκρανία «δεν θα ήθελε ούτε θα αποδεχόταν» την επανάληψη του Μνημονίου της Βουδαπέστης ή των συμφωνιών του Μινσκ, που αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά.

Επεσήμανε επίσης ότι οι εγγυήσεις θα πρέπει να επικυρωθούν από τα εθνικά κοινοβούλια, ώστε να επιβεβαιωθεί το νομικό τους κύρος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι απαιτείται μια συνάντηση ηγετών για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι «κάνει τα πάντα για να τις καθυστερήσει».

Παράλληλα, απέρριψε την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν να μεταβεί στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντάς την ως το είδος πρότασης που η ίδια η ρωσική πλευρά γνωρίζει ότι είναι απαράδεκτη. Η ιδέα να μεταβεί ο ίδιος στη Μόσχα δείχνει πως η Ρωσία δεν θέλει πραγματικά να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, είπε.



Πηγή: skai.gr

