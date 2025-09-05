Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι οποιαδήποτε δυτική στρατιωτική δύναμη που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία θα αποτελεί νόμιμο στόχο για επίθεση από τη Μόσχα. «Δεν βλέπω κανένα νόημα στην αποστολή τους στην Ουκρανία αν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία», σημείωσε ο Πούτιν σε οικονομικό φόρουμ που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη ρωσική πόλη Βλαδιβοστόκ

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Συμμαχίας των Προθύμων, ότι 26 χώρες έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν στη δύναμη για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αναλαμβάνοντας ρόλο στην ξηρά, στη θάλασσα ή στον αέρα.

«Έχουμε ανοιχτό διάλογο με τον Τραμπ αλλά δεν του έχω μιλήσει ακόμη», πρόσθεσε ο Πούτιν. «Η Ρωσία θα τηρήσει τις συμφωνίες για την Ουκρανία. Βλέπουμε ότι το Κίεβο ζητά επαφές, είμαι έτοιμος για επαφές, αλλά δεν βλέπω κανένα νόημα. Υπάρχουν νομικά εμπόδια στην Ουκρανία για την πιθανή συμφωνία σχετικά με τα εδάφη. Είμαστε έτοιμοι για τη σύνοδο κορυφής με την Ουκρανία, ελάτε στη Ρωσία, θα εξασφαλίσουμε την ασφάλειά σας. Το καλύτερο μέρος είναι η Μόσχα», σημείωσε ο Πούτιν, επαναλαμβάνοντας ξανά την πρόσκληση στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να έρθει στη Ρωσία για διαπραγματεύσεις.

Ακόμη, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε για ακόμη μια φορά ότι η πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί νόμιμο δικαίωμά της, ωστόσο η ένταξη στο ΝΑΤΟ τόνισε ότι δεν είναι αποδεκτή για τη Ρωσία.

Συνεργασία με ΗΠΑ στην Αλάσκα και οι βίζες με την Κίνα

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στη συνεργασία με τις ΗΠΑ στην Αλάσκα, αλλά απαιτείται πολιτική απόφαση από την Ουάσιγκτον για την επανέναρξη της οικονομικής συνεργασίας. Οι ΗΠΑ διαθέτουν σημαντικό επίπεδο δυνητικών πόρων στην Αλάσκα, ενώ η Ρωσία διαθέτει αποτελεσματικές τεχνολογίες για την ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Πούτιν.

Η Ρωσία θα ανταποκριθεί στην απόφαση των κινεζικών αρχών να εισαγάγουν ταξίδια χωρίς βίζα για τους Ρώσους πολίτες, δήλωσε ακόμη ο Πούτιν. Η Κίνα έχει αναφέρει ότι θα επεκτείνει τα ταξίδια χωρίς βίζα σε κατόχους απλών διαβατηρίων από τη Ρωσία σε δοκιμαστική φάση. Η απαλλαγή από τη βίζα θα ισχύει για περίοδο ενός έτους από τις 15 Σεπτεμβρίου, με είσοδο στην Κίνα για διάστημα μικρ΄τοερο των 30 ημερών.

