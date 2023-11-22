Τα ουκρανικά στρατεύματα αντιμετωπίζουν «δύσκολες» αμυντικές επιχειρήσεις σε τμήματα του ανατολικού μετώπου με το δριμύ κρύο του χειμώνα να επικρατεί, αλλά οι δυνάμεις στον νότο πραγματοποιούν ακόμη επιθέσεις, δήλωσε σήμερα Τετάρτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τα ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν επιθέσεις σε διάφορους τομείς στη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία αυτό το φθινόπωρο, προσπαθώντας να προελάσουν στην κατεστραμμένη πόλη Αβντίιβκα και στο βορειοανατολικό τμήμα μεταξύ των πόλεων Λιμάν και Κουπιάνσκ.

«Δύσκολος καιρός, δύσκολη άμυνα στα μέτωπα του Λιμάν, του Μπαχμούτ, του Ντονέτσκ και της Αβντίιβκα. Επιθετικές ενέργειες στον νότο», δήλωσε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Το χιόνι και οι χαμηλές θερμοκρασίες που φθάνουν τους μείον πέντε βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας και οι οποίες αναμένεται να πέσουν ακόμη πιο χαμηλά μπορεί να δυσκολέψουν περαιτέρω τις επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης, όπου οι μάχες οδεύουν προς μια φθίνουσα φάση.

Η Ρωσία, η οποία ξεκίνησε μιας πλήρους κλίμακας εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της Ουκρανίας. Το Κίεβο άρχισε το καλοκαίρι αντεπίθεση για να ανακαταλάβει τα κατεχόμενα εδάφη, αλλά δεν έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο.

Από τα μέσα Οκτωβρίου, η Αβντίιβκα, όπου η γραμμή του μετώπου έχει αλλάξει ελάχιστα από τότε που ξέσπασε ο πρώτος πόλεμος το 2014 μεταξύ του Κιέβου και των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία μαχητών, αντιμετώπισε κύματα επιθέσεων που ακολουθήθηκαν από προσωρινή ύφεση, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Μετά από μία ανάπαυλα μια ημέρα πριν, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης «Tavria» δήλωσε σήμερα ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν «αυξήσει δραματικά» τον αριθμό των επιθέσεων και τις αεροπορικές επιδρομές.

«Οι στρατιώτες μας που αμύνονται κρατούν σταθερά την άμυνα στην κατεύθυνση της Αβντίιβκα», δήλωσε ο διοικητής Ολεξάντρ Ταρνάφσκιι σε ανάρτηση στο Telegram, προσθέτοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν την επίθεση στο νοτιοανατολικό μέτωπο της Μελιτόπολης.

Στην πρωινή του αναφορά για το πεδίο της μάχης, το Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι τα στρατεύματα κρατούν επίσης τα προγεφυρώματα που είχαν εξασφαλίσει στην ανατολική πλευρά του ποταμού Ντνίπρο, τα οποία είχαν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες ημέρες της εισβολής τους.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές για τα τεκταινόμενα στην πρώτη γραμμή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

