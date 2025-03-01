«Γκροτέσκο σκηνικό» η αντιπαράθεση Τραμπ-Ζελένσκι, λέει ο Λούλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα χαρακτήρισε σήμερα «γκροτέσκο σκηνικό» τη χθεσινή σφοδρή αντιπαράθεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

«Από τότε που υπάρχει η διπλωματία, δεν έχει υπάρξει σκηνικό τόσο γκροτέσκο και τόσο ασεβές όσο αυτό που έγινε στο Οβάλ Γραφείο» (το γραφείο του Αμερικανού προέδρου), είπε ο Λούλα, ο οποίος βρίσκεται στο Μοντεβιδέο για την ορκωμοσία του νέου προέδρου της Ουρουγουάης Γιαμαντού Όρσι.

«Νομίζω ότι ο Ζελένσκι ταπεινώθηκε και νομίζω ότι, στο μυαλό του Τραμπ, ο Ζελένσκι το άξιζε», πρόσθεσε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, ο οποίος θεώρησε «πολύ πιθανό η Ευρώπη να θεωρηθεί υπεύθυνη για την καταστροφή» από τον πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

