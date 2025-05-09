Η Ουκρανία θα φιλοξενήσει συνάντηση των ηγετών των χωρών της αποκαλούμενης «συμμαχίας των προθύμων» που θα γίνει αύριο Σάββατο, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με επικεφαλής τη Γαλλία και τη Βρετανία, η συμμαχία αυτή σχηματίστηκε νωρίτερα φέτος υπό την ανησυχία των Ευρωπαίων ότι οι ΗΠΑ δεν αποτελούν πλέον ασπίδα υποστήριξης στην Ουκρανία στον πόλεμο της κατά της ρωσικής εισβολής

«Χρειαζόμαστε αυτή τη συμμαχία και θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να εγγυάται την ασφάλεια σύμφωνα με το κοινό μας όραμα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η πρόοδος σχετικά με τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ευρώπη στην παροχή εγγυήσεων ασφάλειας μετά τον πόλεμο αποδεικνύεται δύσκολη, με την προοπτική μιας εκεχειρίας να είναι μακρινή και να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα ανταποκριθεί η Ρωσία και σε ποιο βαθμό οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν τους συμμάχους τους.

Η Ουκρανία επιδιώκει σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας από τους συμμάχους για να την προστατεύσουν από οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική στρατιωτική δράση. Η «συμμαχία των προθύμων» εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης ανάπτυξης ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία ως μέρος πιθανών εγγυήσεων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι είπε στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι μια «30ήμερη εκεχειρία» είναι «πραγματικός δείκτης» προόδου προς την ειρήνη με τη Ρωσία και ότι το Κίεβο ήταν έτοιμο να την εφαρμόσει αμέσως.

Μια 30ήμερη εκεχειρία προτάθηκε αρχικά από τον Τραμπ τον Μάρτιο και η Ουκρανία συμφώνησε, ενώ η Ρωσία δήλωσε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μόνο όταν τεθούν σε εφαρμογή αξιόπιστα μέτρα παρακολούθησης και τήρησής της.

Ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε ποιος από τους ηγέτες επρόκειτο να έρθει στο Κίεβο για τη συνάντηση του συνασπισμού, αλλά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι σκόπευε να επισκεφθεί την Ουκρανία στο εγγύς μέλλον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.