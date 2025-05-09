Το θέμα της επαναφοράς ροών ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη συζητείται στις συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Κρεμλίνου στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επιβεβαιώνοντας το χθεσινό αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters.

«Θίγουμε αυτό το θέμα με τους Αμερικανούς», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, σύμφωνα με τον ανώτερο σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, όταν ρωτήθηκε αν συζητείται η αναβίωση των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μειώθηκαν μετά την ανατίναξη των αγωγών Nord Stream κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα το 2022. Στις αρχές του τρέχοντος έτους, οι ροές φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας σταμάτησαν, καθώς το Κίεβο αρνήθηκε να ανανεώσει μια συμφωνία διαμετακόμισης λόγω του πολέμου.

Τώρα, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για ειρήνη στην Ουκρανία, αυξάνοντας τις προοπτικές "απόψυξης" των δεσμών με το φυσικό αέριο. Οκτώ πηγές που είναι γνώστες των συνομιλιών δήλωσαν στο Reuters ότι αξιωματούχοι από την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα έχουν συζητήσει για τη βοήθεια των ΗΠΑ στην αναζωογόνηση των πωλήσεων ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Πηγές προσκείμενες στις διμερείς συζητήσεις δήλωσαν ότι η χάραξη ενός ανανεωμένου ρόλου για τη Μόσχα στην αγορά φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να βοηθήσει στην εδραίωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: Reuters

