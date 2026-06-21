Την απάντησή του έδωσε ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στις καταγγελίες του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρη Καρχιμάκη, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Αττικόν.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος σε όσα είπε ο Λευτέρης Καρχιμάκης για ράντζα, τόνισε ότι έχει πει πολλές φορές ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για την κατάργησή τους, ενώ για τις ελλείψεις σε σεντόνια σημείωσε ότι ζήτησε ενημέρωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία του απάντησε: «Καλημέρα σας κ. Υπουργέ. Τώρα μετρήθηκαν τα διαθέσιμα σεντόνια και μεσημέρι της Κυριακής υπάρχουν 250 διαθέσιμα. Δεν έχει αναφερθεί από κανένα τμήμα έλλειψη και να ληφθεί υπόψη ότι χθες το πρωί βγήκαμε από εφημερία.

Κοινώς, ο κ. Καρχιμάκης έγραψε ψέματα, πράγμα που δεν μου κάνει καμία εντύπωση βέβαια για να είμαι ειλικρινής...», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Πηγή: skai.gr

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