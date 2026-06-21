Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Παναθηναϊκού για τη νέα αγωνιστική περίοδο δεν αφορά μόνο τη σεζόν που έρχεται, αλλά συνδέεται άμεσα με την προτεραιότητα απόκτησης διαρκείας στο νέο γήπεδο του συλλόγου στον Βοτανικό από την αγωνιστική περίοδο 2027/28.

Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει ήδη κινητοποιήσει χιλιάδες φίλους του «τριφυλλιού», καθώς οι δύο πρώτες κατηγορίες προτεραιότητας έχουν ολοκληρωθεί και περίπου 9.000 φίλαθλοι έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στη σχετική λίστα, βάσει των κριτηρίων που είχε θέσει ο σύλλογος για τους κατόχους διαρκείας των προηγούμενων ετών.

Από τις 4 Ιουνίου βρίσκεται σε εξέλιξη η ελεύθερη διάθεση για νέους κατόχους, δηλαδή για φιλάθλους που δεν είχαν εισιτήριο διαρκείας την τελευταία διετία. Η συγκεκριμένη φάση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι πρώτοι 10.000 που θα προχωρήσουν στην αγορά διαρκείας τη φετινή σεζόν θα ενταχθούν στην τρίτη κατηγορία προτεραιότητας για το νέο «σπίτι» του συλλόγου.

Το κίνητρο για τους υποψήφιους κατόχους είναι μεγάλο, καθώς υπολογίζεται ότι για την πρώτη χρονιά λειτουργίας της νέας έδρας θα διατεθούν περίπου 20.000 εισιτήρια διαρκείας. Αυτό σημαίνει ότι η εξασφάλιση θέσης στις πρώτες λίστες προτεραιότητας αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες παρουσίας στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.

Η κατάταξη στην τρίτη κατηγορία θα γίνει αποκλειστικά με χρονική σειρά. Παράλληλα, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του δικαιώματος προτεραιότητας παραμένει η ιδιότητα μέλους του Παναθηναϊκού Α.Ο. για όλους όσοι είναι άνω των 18 ετών, όπως προβλέπεται από τους όρους που έχει ανακοινώσει η ΠΑΕ.

Έτσι, όσοι επιθυμούν να δώσουν το «παρών» στις εξέδρες του νέου γηπέδου από την πρώτη κιόλας σεζόν, καλούνται να κινηθούν άμεσα, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι περιορισμένες.

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