Μια πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε σε ένα εργοστάσιο στο Ρας Λαφάν, τη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο κόσμο.
Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα.
Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η έκρηξη οφειλόταν σε «τεχνικό πρόβλημα» και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή διαρροή λόγω του ατυχήματος αυτού.
Δείτε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:
Ras Laffan LNG Plant, Qatar— Shivan Mahendrarajah (@S_Mahendrarajah) June 21, 2026
Explosion. Internal cause per Qatar 🤷 pic.twitter.com/AnPjHWSPQW
Πηγή: skai.gr
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