Μια πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε σε ένα εργοστάσιο στο Ρας Λαφάν, τη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο κόσμο.

Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η έκρηξη οφειλόταν σε «τεχνικό πρόβλημα» και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή διαρροή λόγω του ατυχήματος αυτού.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:

Ras Laffan LNG Plant, Qatar

Explosion. Internal cause per Qatar 🤷 pic.twitter.com/AnPjHWSPQW — Shivan Mahendrarajah (@S_Mahendrarajah) June 21, 2026

Πηγή: skai.gr

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