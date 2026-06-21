Οι συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέμου, την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών.

Λίγο νωρίτερα, ένα μέλος της ιρανικής ομάδας διαπραγμάτευσης είπε ότι οριστικοποιήθηκε ένα προσχέδιο απόφασης που αφορά την εξαίρεση του ιρανικού πετρελαίου από τις αμερικανικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η απόφαση εξαίρεσης από τις κυρώσεις πρόκειται να εκδοθεί σύντομα.

Με βάση το πρόγραμμα, και πριν τις «τορπίλες» Τραμπ, οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα συζητούσαν σε τρεις φάσεις, την κατάσταση στον Λίβανο, την κατάσταση στο Ορμούζ και τις κυρώσεις κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του προγράμματος.

Ωστόσο, η πρώτη αυτή μέρα των συνομιλιών επισκιάστηκε από τις απειλές του Αμερικανού προέδρου το παραλήρημα απειλών που εκτόξευσε εναντίον της Τεχεράνης, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η διαμαρτυρία και η πρόωρη αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας από τις συζητήσεις.

Πηγή: skai.gr

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