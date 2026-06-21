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Michael Jordan: Συνεχίζει τις διακοπές στην Ελλάδα - Επόμενος σταθμός, Κεφαλονιά - Δείτε βίντεο

Ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής όλων των εποχών απολαμβάνει τις ομορφιές - αλλά και την κουζίνα - της χώρας μας

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Μάικλ Τζόρνταν

Ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής όλων των εποχών, ο Μάικλ Τζόρνταν, συνεχίζει τις διακοπές του στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κεφαλονιά

Απόλαυσε το φαγητό του, απόλαυσε το κρασί του και συνεχίζει να απολαμβάνει τις ομορφιές της χώρας μας

@tasiabalaska #michaeljordan #fy #fiskardo #kefalonia #basketball ♬ Fire Fire - Shimza & AR/CO & Kasango
Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μάικλ Τζόρνταν Κεφαλονιά
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