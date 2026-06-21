Ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής όλων των εποχών, ο Μάικλ Τζόρνταν, συνεχίζει τις διακοπές του στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κεφαλονιά.

Απόλαυσε το φαγητό του, απόλαυσε το κρασί του και συνεχίζει να απολαμβάνει τις ομορφιές της χώρας μας

Πηγή: skai.gr

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