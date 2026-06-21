Μπέρμποκ: Η Νατσιονάλμανσαφτ πρότυπο για τα παιδιά

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ανναλένα Μπέρμποκ, πρώην ΥΠΕΞ της Γερμανίας και Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εκφράζει τη στήριξή της στις γερμανικές εθνικές ποδοσφαιρικές ομάδες.

Υποστήριξε την εθνική ομάδα γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2022 και φέτος την εθνική ομάδα ανδρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο υπό τον προπονητή Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Κατά την τελετή απονομής βραβείων του Γερμανικού Σπιτιού του Ποδοσφαίρου τιμήθηκαν οι Τόμας Μίλερ και Αν-Κάτριν Μπέργκερ, με τη Μπέρμποκ να επισημαίνει την ποικιλομορφία της γερμανικής εθνικής ομάδας ως πρότυπο.

Η πρώην ΥΠΕΞ της Γερμανίας και πρόεδρος της ΓΣ του ΟΗΕ αποκαλύπτεται ως ποδοσφαιρόφιλη και χαίρεται με την ποικιλομορφία της εθνικής της ομάδας.Η Ανναλένα Μπέρμποκ αγαπά το ποδόσφαιρο και υποστηρίζει τις γερμανικές εθνικές ομάδες σε μεγάλα τουρνουά. Πέρυσι, επευφημούσε την εθνική ομάδα γυναικών της Γερμανίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ελβετία, και φέτος υποστηρίζει την εθνική ομάδα ανδρών της Γερμανίας υπό τον προπονητή Γιούλιαν Νάγκελσμαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχει την τύχη να είναι κοντά στην καρδιά των γεγονότων ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με έδρα τη Νέα Υόρκη.



Στην τελετή απονομής βραβείων του Γερμανικού Σπιτιού του Ποδοσφαίρου (German House of Soccer) για τους «Πρεσβευτές του Γερμανικού Ποδοσφαίρου», όπου τιμήθηκαν ο πρώην παίκτης της εθνικής ομάδας και νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014, Τόμας Μίλερ, και η τερματοφύλακας Αν-Κάτριν Μπέργκερ, η Μπέρμποκ έδειξε εξαιρετικά ικανοποιημένη από το γεγονός ότι η γερμανική εθνική ομάδα αποτελεί πρότυπο.

Πηγή: Deutsche Welle

Ποιος είναι ο «αληθινός» Γερμανός;Η Μπέρμποκ άνοιξε τη βραδιά και εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την εξέλιξη της εθνικής ομάδας της Γερμανίας τα τελευταία χρόνια. «Σήμερα έχουμε μια μεγάλη ποικιλομορφία στην ομάδα, η οποία συμβολίζει μια νέα γενιά Γερμανών παικτών», είπε σε συνέντευξή της στην Deutsche Welle. «Αυτό δεν ίσχυε πάντα. Όταν μόλις είχα τελειώσει το σχολείο, είχαμε τον Τζέραλντ Ασαμόα, έναν από τους πρώτους παίκτες αφρικανικής καταγωγής στην εθνική ομάδα της Γερμανίας».Η 45χρονη θυμάται τις συζητήσεις γύρω από την ένταξη του Ασαμόα. Ο πρώην επιθετικός έκανε το ντεμπούτο του με προπονητή τότε της εθνικής ομάδας Ρούντι Φέλερ στις 29 Μαΐου 2001, εναντίον της Σλοβακίας. Η υποψηφιότητά του έγινε δεκτή με ευρεία αποδοχή, αν και υπήρξαν και ρατσιστικές προσβολές. Επιπλέον, προέκυψε μια συζήτηση για το τι συνιστά έναν «αληθινό» Γερμανό, καθώς ο Ασαμόα γεννήθηκε στην Γκάνα και ήρθε στη Γερμανία σε ηλικία δώδεκα ετών. Ο επιθετικός συμμετείχε στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2002 και του 2006, ανοίγοντας τον δρόμο για επόμενους παίκτες με αφρικανικές ρίζες, όπως οι Μπόατενγκ, Ρούντιγκερ, Τα και Νμέτσα.Στην τρέχουσα ομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου υπό τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, έντεκα από τους 26 παίκτες έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο - ωστόσο, δεν υπάρχει συζήτηση όπως εκείνη γύρω από τον Ασαμόα. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι πολιτικοί από την ακροδεξιά AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία) και ορισμένοι από τους υποστηρικτές τους αναφέρονται στην εθνική ομάδα της Γερμανίας ως «ομάδα ουράνιου τόξου», επικρίνοντας τη δέσμευσή της για μεγαλύτερη ποικιλομορφία και καταπολέμηση των διακρίσεων.Το ομαδικό πνεύμα υπεράνω των σούπερ σταρ«Αυτό δείχνει πόσο σημαντικές είναι οι εκστρατείες κατά του ρατσισμού», λέει η Μπέρμποκ. «Μια ομάδα αντιπροσωπεύει πάντα την κοινωνία». Αυτή η ομάδα υπογραμμίζει αυτό, δείχνει πώς είναι η γερμανική κοινωνία σήμερα και θέτει ένα σημαντικό παράδειγμα για τα παιδιά: «Μπορείς να τα καταφέρεις οπουδήποτε. Ο αθλητισμός - και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο - ενώνει τους ανθρώπους. Στο γήπεδο, όλοι είναι ίσοι, ανεξάρτητα από την καταγωγή σου, το εισόδημα των γονιών σου ή τη γλώσσα που μιλάς. Αυτό που μετράει είναι να σκοράρεις και να είσαι ομαδικός παίκτης», δήλωσε ο Μπέρμποκ.Η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας ελπίζει επίσης για αυτόν τον λόγο ότι η ομάδα της Γερμανίας θα φτάσει μακριά σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. «Μπορεί να μην είμαστε η ομάδα στην οποία στοιχηματίζουν οι περισσότεροι, αλλά έχουμε ένα φανταστικό ομαδικό πνεύμα», δήλωσε η Μπέρμποκ. «Μερικές φορές είναι πιο σημαντικό να έχεις την καλύτερη ομάδα παρά τους περισσότερους σούπερ σταρ».Όσον αφορά τις ομοιότητες ποδοσφαίρου και πολιτικής, σε μήνυμά της στο Instagram τονίζει ότι στο γήπεδο ισχύει ότι και στον ΟΗΕ: «Για να λειτουργήσουν όλα σωστά θα πρέπει όλοι να σέβονται τους κανόνες».Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

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