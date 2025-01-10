Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικρότησε τις νέες κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του πετρελαϊκού τομέα της Ρωσίας και του λεγόμενου σκιώδους στόλου δεξαμενόπλοιων.

«Τα μέτρα αυτά επιφέρουν ένα σημαντικό πλήγμα στα οικονομικά θεμέλια της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας διακόπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στο X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

