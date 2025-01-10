Οι IDF χτυπούν στόχους στην Υεμένη καθώς το Ισραήλ απειλεί να κυνηγήσει τους ηγέτες των Χούθι

Το Ισραήλ έπληξε στόχους των Χούθι στην Υεμένη σήμερα Παρασκευή και απείλησε να κυνηγήσει τους ηγέτες της υποστηριζόμενης από το Ιράν ομάδας, εκτός και αν σταματήσουν τις επιθέσεις με drone και πυραύλους.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν λίγο αφότου ο συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ φέρεται να έπληξε εγκαταστάσεις των Χούθι στην περιοχή Χαρφ Σουφιάν, βόρεια της Σαναά.

Μετά τα χτυπήματα, οι Ισραηλινοί ηγέτες προειδοποίησαν τους Χούθι ότι θα μπορούσαν να έρθουν αντιμέτωποι με περαιτέρω επιθέσεις και θα έβλεπαν τους ηγέτες τους να στοχοποιούνται εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τρία drones από την Υεμένη αναχαιτίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης.

⭕️ Following repeated UAV and surface-to-surface missile attacks against Israel, the IDF struck Houthi terrorist regime military targets on the western coast and inland Yemen. Among the targets were:



🔺Hizaz power station, a central source of energy for the Houthi terrorist… pic.twitter.com/OJMoXyj20P — Israel Defense Forces (@IDF) January 10, 2025

«Όπως υποσχεθήκαμε, οι Χούθι πληρώνουν, και θα συνεχίσουν να πληρώνουν, ένα βαρύ τίμημα για την επιθετικότητά τους εναντίον μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και συνέχισε:

«Οι Χούθι είναι προέκταση του Ιράν και εξυπηρετούν τους τρομοκρατικούς στόχους του ιρανικού άξονα στη Μέση Ανατολή», συνέχισε. Αποτελούν κίνδυνο για το Ισραήλ και ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα. Θα ενεργήσουμε με αποφασιστικότητα και δύναμη εναντίον οποιασδήποτε οντότητας απειλεί το Ισραήλ – όπου και όποτε χρειαστεί», κατέληξε ο Νετανιάχου.

Ο υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς είπε ότι «δεν θα υπάρξει ασυλία» για τους ηγέτες της ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν.

«Το σημερινό χτύπημα του Ισραηλινού Στρατού στην Υεμένη είναι ένα σαφές μήνυμα προς τον αρχηγό της τρομοκρατικής ομάδας Χούθι, Αμπντ αλ-Μαλίκ αλ Χούθι, και τους ηγέτες της τρομοκρατικής ομάδας Χούτι στην Υεμένη: Δεν θα υπάρξει ασυλία για κανέναν», είπε ο Κατς.

«Θα σας καταδιώξουμε και θα σας κυνηγήσουμε και θα καταστρέψουμε τις υποδομές για την τρομοκρατία που έχετε δημιουργήσει», υποσχέθηκε.

Οι IDF ανέφεραν ότι πάνω από 20 αεροσκάφη - συμπεριλαμβανομένων μαχητών, ανεφοδιασμού και κατασκοπευτικών αεροπλάνων - συμμετείχαν στις ισραηλινές επιδρομές, ρίχνοντας περίπου 50 πυρομαχικά σε τρεις κύριους στόχους: τα λιμάνια Hodeidah και Ras Isa στη δυτική ακτή της Υεμένης και στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής Hezyaz κοντά στην πρωτεύουσα. Σαναά.

Σύμφωνα με τις IDF, ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής χρησίμευσε «ως κεντρική πηγή ενέργειας για το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι στις στρατιωτικές του δραστηριότητες».

Πηγή: skai.gr

