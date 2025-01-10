Η Βρετανία επέβαλε νέες κυρώσεις στις μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Gazprom Neft και Surgutneftegaz, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών.

Τα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και κυρώσεις για τις μεταφορές, έρχονται την ώρα που το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες κυρώσεις στον ρωσικό ενεργειακό τομέα.

Η σερβική βιομηχανία πετρελαίου NIS συμπεριλήφθηκε στη λίστα κυρώσεων που δημοσίευσε σήμερα (10 Ιανουαρίου) το υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω του μεριδίου ιδιοκτησίας της που ανήκει στη ρωσική εταιρεία Gazprom Neft.

Στην εταιρεία NIS επιβλήθηκαν κυρώσεις λόγω του αποκαλούμενου «δευτερεύοντος κινδύνου», δηλαδή της σύνδεσής της με τη ρωσική Gazprom Neft.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι λαμβάνει ολοκληρωμένα μέτρα για να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να μειώσει τα ρωσικά ενεργειακά έσοδα που χρησιμοποιούνται για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Τη σχετική ανακοίνωση έλαβε η σερβική κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς συγκάλεσε σύσκεψη με τους υπουργούς Ενέργειας και Οικονομικών όπως και με εμπειρογνώμονες σε θέματα ενεργειακών κρίσεων.

Η σερβική βιομηχανία πετρελαίου NIS συμπεριλήφθηκε στη λίστα των έξι εταιρειών που «είναι ιδιοκτησία ή ελέγχονται, ενεργούν ή φέρονται να ενεργούν για λογαριασμό άμεσα ή έμμεσα, της Gazprom Neft».

Η ρωσική κρατική εταιρεία Gazprom Neft και η μητρική της εταιρεία Gazprom κατέχουν κατά 56,15% των μετοχών της NIS από το 2008, ενώ το 29,87% ανήκει στο σερβικό κράτος.

Η Σερβία προμηθεύεται καύσιμα αποκλειστικά από τη Ρωσία. Το αργό πετρέλαιο φτάνει με τάνκερ σε λιμάνι της Κροατίας και από εκεί μέσω του παλιού γιουγκοσλαβικού αγωγού JANAF μεταφέρεται στη Σερβία.

Για σκληρές κυρώσεις μίλησε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς αποκαλύπτοντας μέρος του περιεχομένου της απόφασης των ΗΠΑ.

«Αυτές είναι οι πιο αυστηρές κυρώσεις που επηρεάζουν μια εταιρεία στη Σερβία και απαιτούν την πλήρη έξοδο του ρωσικού κεφαλαίου και των ρωσικών συμφερόντων από την NIS. Η εταιρεία θα μπορέσει να ξαναρχίσει τη λειτουργία της, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα με το σχέδιο αλλαγής ιδιοκτησίας και αυτό θα πρέπει να εγκριθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έχουμε 45 ημέρες για όλες τις παρεμβάσεις, με καταληκτική ημερομηνία την 25η Φεβρουαρίου. Μέχρι τότε, πρέπει να τελειώσουμε τα πάντα με τη Ρωσία. Έχουμε τη δυνατότητα για μία παράταση μέχρι τις 10 Μαρτίου ώστε να ολοκληρωθεί η ειδική οικονομική συναλλαγή με τη Ρωσία, αλλά και αυτό θα πρέπει να εγκριθεί από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ», δήλωσε ο Βούτσιτς.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Σερβίας πριν από μερικές ημέρες εξέφρασε την επιθυμία της χώρας του να εξαγοράσει το πακέτο των μετοχών που κατέχει η Gazprom Neft στη NIS. Ανέφερε μάλιστα την πρόθεσή του να συζητήσει το θέμα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Μέχρι σήμερα ωστόσο δεν υπήρξε απάντηση από τη Μόσχα ούτε εκδηλώθηκε κάποια πρόθεση από τη Gazprom Neft για πώληση των μετοχών που κατέχει στη σερβική πετρελαϊκή εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

