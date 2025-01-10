Περισσότεροι από 88.000 Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία

To BBC (ρωσική υπηρεσία) σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona και ομάδα εθελοντών έχουν ταυτοποιήσει μέχρι σήμερα τα ονόματα 88.055 Ρώσων στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του BBC, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης επί σχεδόν τρία χρόνια ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός έχασε τουλάχιστον 6.083 στρατιωτικούς που ανήκαν στις επίλεκτες μονάδες, για την εκπαίδευση των οποίων χρειάστηκαν προσπάθειες ετών και δαπάνες εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε αυτόν τον αριθμό οι δημοσιογράφοι των εν λόγω μέσων έχουν συμπεριλάβει μόνο το στρατιωτικό προσωπικό από τις πιο ετοιμοπόλεμες μονάδες των αερομεταφερόμενων δυνάμεων, των πεζοναυτών, των ειδικών δυνάμεων του υπουργείου Άμυνας και της Rosgvardia (Ρωσικής Φρουράς), καθώς και τους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας.

Τι περισσότερες απώλειες έχουν υποστεί τα τμήματα των αερομεταφερόμενων δυνάμεων (3.240) μεταξύ των οποίων 654 αξιωματικοί. Εκτός από τα στελέχη των αλεξιπτωτιστών, σκοτώθηκαν άλλα 253 άτομα που είχαν σταλεί στις αερομεταφερόμενες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της επιστράτευσης. Επιπλέον, σκοτώθηκαν 419 εθελοντές που είχαν υπογράψει συμβόλαια με τις αερομεταφερόμενες μονάδες εφόδου μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής.

Τη δεύτερη θέση ως προς τις απώλειες κατέχουν οι πεζοναύτες, καθώς έχουν χάσει τη ζωή τους 1.247 άνδρες, μεταξύ των οποίων 214 αξιωματικοί.

Οι ερευνητές δημοσιογράφοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους θανάτους 580 στρατιωτών των ειδικών δυνάμεων της GRU, (στρατιωτικής κατασκοπείας) εκ των οποίων σχεδόν ένας στους πέντε ήταν αξιωματικός. Όπως σημειώνει η ρωσική υπηρεσία του BBC, πρόκειται για πολύ σημαντικές απώλειες, καθώς μπορεί να χρειαστούν χρόνια για την εκπαίδευση μαχητών της GRU με ιδιαίτερες ειδικότητες.

Επιβεβαιώθηκε επίσης ο θάνατος 267 πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Πρόκειται, όπως επισημαίνει το BBC, για μια σοβαρή απώλεια για την πολεμική αεροπορία, καθώς οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας εκπαιδεύονται επί χρόνια.

Επίσης, σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή, από την αρχή του πολέμου έχουν σκοτωθεί 19.961 εθελοντές, 15.315 συμβασιούχοι, 15.237 πρώην κρατούμενοι και 10.937 επίστρατοι.

Οι δημοσιογράφοι των εν λόγω μέσων καταρτίζουν τους καταλόγους αντλώντας στοιχεία από ανοιχτές πηγές, όπως αναφορές στα μέσα ενημέρωσης, δηλώσεις των τοπικών αρχών, αναρτήσεις συγγενών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεδομένα από τα νεκροταφεία. Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν το 45% έως 65% του συνόλου των νεκρών. Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών από τη ρωσική πλευρά θα μπορούσε να κυμαίνεται μεταξύ 135.470 και 195.678.

Η Μόσχα και το Κίεβο δεν αποκαλύπτουν τις απώλειες στον πόλεμο στην Ουκρανία, μιλώντας μόνο για τις απώλειες του αντιπάλου τους. Τα μέρη των στρατιωτικών συγκρούσεων τείνουν να υπερβάλουν στις επιτυχίες τους και να υποβαθμίζουν τις αποτυχίες τους. Η έρευνα του BBC και της Mediazone αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ανεξάρτητες εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

