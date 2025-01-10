Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σήμερα, από ισραηλινή επιδρομή στην πόλη Τάιρ Ντέμπα του νότιου Λιβάνου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε οχήματα που μετέφεραν οπλισμό για την οργάνωση Χεζμπολάχ. «Πολλοί τρομοκράτες εντοπίστηκαν να φορτώνουν ένα φορτηγό με όπλα που χρησιμοποιεί η οργάνωση Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο», σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ένα στρατιωτικό αεροσκάφος έπληξε το φορτηγό «για να εξαλείψει την απειλή», πρόσθεσε.
Ο στρατός διαβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να τηρεί την εκεχειρία αλλά «θα εργαστεί για να εξαλείψει κάθε απειλή για το κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του».
