Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη τηλεφωνική συνομιλία του με τον Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε πρόσθετα συστήματα αεράμυνας για την προστασία των αμάχων του, ιδιαίτερα πυραυλικά συστήματα Patriot και ο Τραμπ «συμφώνησε να εργαστούν μαζί για να βρουν που υπάρχουν διαθέσιμα, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε, επίσης, ότι έχει προχωρήσει πέρα από τη συμφωνία που είχαν προηγουμένως διαπραγματευτεί ΗΠΑ και Ουκρανία για τα ορυκτά και τους φυσικούς πόρους και επικεντρώνεται στην ειρήνη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

"Έχουμε προχωρήσει πέρα ​​από το πλαίσιο της οικονομικής συμφωνίας για τα ορυκτά και εξετάζουμε μια διαρκή εκεχειρία, τώρα μια μερική κατάπαυση του πυρός. Αλλά και πάλι, ο πρόεδρος στέλνει την εξαιρετικά εξειδικευμένη και έμπειρη ομάδα του στη Σαουδική Αραβία αργότερα αυτή την εβδομάδα για να επιτευχθεί ειρήνη, και θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, είμαστε πιο κοντά στην ειρήνη".

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ενημέρωσε πλήρως τον Ζελένσκι για τη συνομιλία του με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε μια «μερική εκεχειρία» που αφορά επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ενώ οι τεχνικές ομάδες τους θα συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις για την πιθανή επέκτασή της, συμπεριλαμβανομένης της Μαύρης Θάλασσας, ως βήμα προς μια πλήρη κατάπαυση του πυρός.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, αναφέρθηκε επίσης η κατάσταση στην περιοχή του Κουρσκ, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν ότι θα υπάρξει περαιτέρω ανταλλαγή πληροφοριών για το ζήτημα.

Επιπλέον, ο Τραμπ πρότεινε το ενδεχόμενο να περάσουν σε αμερικανική ιδιοκτησία οι ουκρανικοί σταθμοί ηλεκτρικής και πυρηνικής ενέργειας για καλύτερη προστασία.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με όλες τις πλευρές ώστε τα παιδιά που απήχθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

Ερωτηθείς σχετικά, η Λέβιτ επιβεβαίωσε επίσης ότι «η ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την άμυνα της Ουκρανίας θα συνεχιστεί».

Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη να εφαρμόσει τη μερική εκεχειρία

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είχε μια «πολύ ουσιαστική και ειλικρινή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της χώρας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

«Δώσαμε εντολή στις ομάδες μας να επιλύσουν τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή και την επέκταση της μερικής εκεχειρίας. Οι ουκρανικές και αμερικανικές ομάδες είναι έτοιμες να συναντηθούν στη Σαουδική Αραβία τις επόμενες ημέρες για να συνεχίσουν τον συντονισμό των βημάτων προς την ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο Τραμπ μοιράστηκε λεπτομέρειες από τη χθεσινή συνομιλία του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, και ότι σε απάντηση η Ουκρανία επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της να «εφαρμόσει» μια περιορισμένη εκεχειρία που αφορά ενεργειακές και πολιτικές υποδομές.

«Η αμερικανική πλευρά πρότεινε επίσης μια άνευ όρων εκεχειρία στη γραμμή του μετώπου, και η Ουκρανία αποδέχτηκε αυτήν την πρόταση. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να την υλοποιήσουμε», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες έδωσαν εντολή στις ομάδες τους να επιλύσουν τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή και την επέκταση της μερικής εκεχειρίας.



Τραμπ: Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία ένα 24ωρο μετά τις συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αμέσως μετά τη συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα, χαρακτήρισε την επικοινωνία «πολύ καλή».

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Τραμπ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επικοινωνία που είχε την Τρίτη με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και στον συντονισμό των αιτημάτων Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει από τον Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Μάικλ Γουόλτς, να δώσουν μια λεπτομερή περιγραφή των συζητήσεων.

Η επίσημη ανακοίνωση για τα σημεία που εξετάστηκαν αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σύντομα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι αναμένει να μιλήσει με τον Πρόεδρο Τραμπ αργότερα την Τετάρτη για να «συζητήσουν τις λεπτομέρειες των επόμενων βημάτων» μετά την επικοινωνία του Αμερικανού ηγέτη με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον πρόεδρο Τραμπ την Τρίτη, ο Πούτιν συμφώνησε σε μια περιορισμένη εκεχειρία που θα σταματά τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Η πρόταση αυτή δεν ανταποκρίνεται στη 30ήμερη άνευ όρων εκεχειρία, την οποία είχε αποδεχθεί το Κίεβο ύστερα από παρότρυνση της Ουάσιγκτον.

Η ανάρτηση Τραμπ:

Μόλις ολοκλήρωσα μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας. Διήρκεσε περίπου μία ώρα. Μεγάλο μέρος της συζήτησης βασίστηκε στην επικοινωνία που είχα χθες με τον Πρόεδρο Πούτιν, με στόχο τον συντονισμό της Ρωσίας και της Ουκρανίας όσον αφορά τα αιτήματα και τις ανάγκες τους. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και θα ζητήσω από τον Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Μάικλ Γουόλτζ, να δώσουν μια ακριβή περιγραφή των σημείων που συζητήθηκαν. Η σχετική δήλωση θα δημοσιοποιηθεί σύντομα.



Just completed a very good telephone call with President Zelenskyy of Ukraine. It lasted approximately one hour. Much of the discussion was based on the call made yesterday with President Putin in order to align both Russia and Ukraine in terms of their requests and needs. We are… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 19, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.