Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας της καταιγίδας Λόρενς που έπληξε τα προηγούμενα 24ωρα τη νότια Ισπανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Στην Ανδαλουσία, ζευγάρι που επέβαινε σε αυτοκίνητο παρασύρθηκε από χείμαρρο κοντά στην κοινότητα Κονσταντίνα, στην επαρχία της Σεβίλλης. Οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν νεκροί, με διαφορά λίγων ωρών, από σωστικά συνεργεία που τους αναζητούσαν στην περιοχή.

Στην Κόρδοβα, βρέθηκε νεκρός ένας 71χρονος του οποίου η τύχη αγνοούνταν από τη Δευτέρα.

Μετά το πέρασμα της καταιγίδας Λόρενς, η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET) έχει εκδώσει προειδοποίηση για την επερχόμενη καταιγίδα Μαρτίνιο – την τέταρτη σε διάστημα δύο εβδομάδων – που θα φέρει «βροχές και ισχυρούς ανέμους» από αύριο Πέμπτη.

Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που έχουν προηγηθεί, οι αρχές παρακολουθούν την άνοδο της στάθμης του ποταμού Γουαδαλκιβίρ υπό τον φόβο υπερχείλισης που θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

