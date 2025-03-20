Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε ότι κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε το ενδεχόμενο να περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο μόνο ένας πυρηνικός σταθμός της Ουκρανίας, αυτός στη Ζαπορίζια, ο οποίος έχει καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Συζητήσαμε μόνο για έναν σταθμό, ο οποίος τελεί υπό ρωσική κατοχή», είπε ο ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες Τετάρτη με τον αμερικανό ομόλογό του.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ μίλησε στον Ζελένσκι για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να πάρουν «στην κατοχή τους» πυρηνικούς σταθμούς στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

