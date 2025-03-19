Ο Τραμπ έδωσε στο Ιράν προθεσμία δύο μηνών για νέα πυρηνική συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στην επιστολή που έστειλε στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, έθεσε στην Τεχεράνη προθεσμία δύο μηνών για την επίτευξη νέας πυρηνικής συμφωνίας, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν είναι σαφές εάν η δίμηνη προθεσμία ξεκινά από τη στιγμή που παραδόθηκε η επιστολή ή από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, εάν το Ιράν απορρίψει την πρόταση του Τραμπ και δεν ανταποκριθεί στις διαπραγματεύσεις, αυξάνονται οι πιθανότητες στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει προχωρήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια και η Τεχεράνη βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), το Ιράν διαθέτει απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, αρκετό για έξι πυρηνικές βόμβες εάν εμπλουτιστεί στο 90%.

Το Ιράν, από την πλευρά του, αρνείται ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Το χρονικό της επιστολής

Δύο εβδομάδες πριν, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε στείλει επιστολή στον Χαμενεΐ προτείνοντας απευθείας διαπραγματεύσεις.

Την επόμενη ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι «τελειώνει η υπομονή των ΗΠΑ» με το Ιράν.

«Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Κάτι πρόκειται να συμβεί πολύ σύντομα. Θα προτιμούσα μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά η άλλη επιλογή θα λύσει το πρόβλημα», είπε.

Η επιστολή παραδόθηκε πριν από λίγες ημέρες από τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ, σε συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι.

Την επόμενη ημέρα, ο απεσταλμένος των ΗΑΕ, Άνουαρ Γκαργκάς, ταξίδεψε στην Τεχεράνη και παρέδωσε την επιστολή στον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Προθεσμία για διαπραγμάτευση

Σύμφωνα με τις πηγές, η επιστολή του Τραμπ προς τον Χαμενεΐ είχε αυστηρό τόνο.

Από τη μία, πρότεινε διαπραγματεύσεις για μια νέα πυρηνική συμφωνία και από την άλλη, προειδοποιούσε για συνέπειες εάν το Ιράν απορρίψει την προσφορά και συνεχίσει να προωθεί το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν επιθυμεί διαπραγματεύσεις χωρίς τέλος και όρισε δίμηνη προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας.

Πριν παραδοθεί η επιστολή στην Τεχεράνη, ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε συμμάχους όπως το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ για το περιεχόμενό της.

Χαμενεΐ: Απάτη η επιστολή

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε την επιστολή και την πρόταση διαπραγματεύσεων του Τραμπ ως "απάτη" με σκοπό να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το Ιράν αρνείται τον διάλογο.

Αν και αρχικά απέρριψε τις διαπραγματεύσεις, λίγες ώρες αργότερα η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν απέκλεισε εντελώς συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα.

"Εάν ο στόχος των διαπραγματεύσεων είναι να αντιμετωπιστούν ανησυχίες σχετικά με ενδεχόμενη στρατιωτικοποίηση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, τότε τέτοιες συζητήσεις θα μπορούσαν να εξεταστούν," ανέφερε η αποστολή.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι εάν στόχος των συνομιλιών είναι η πλήρης καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, "τέτοιες διαπραγματεύσεις δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ."

Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η επιστολή του Τραμπ εξετάζεται και η απάντηση του Ιράν βρίσκεται υπό σύνταξη.

Τραμπ: Να σταματήσει το Ιράν να εξοπλίζει τους Χούθι

Σε μία ακόμη εξέλιξη, ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν οποιαδήποτε νέα επίθεση από τους Χούθι στην Υεμένη ως ευθύνη του Ιράν και απείλησε την ιρανική κυβέρνηση με "σοβαρές συνέπειες."

Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τετάρτη, ο Τραμπ ανέφερε ότι υπάρχουν αναφορές πως το Ιράν μειώνει τη στρατιωτική υποστήριξη προς τους Χούθι, αλλά εξακολουθεί να τους προμηθεύει με "μεγάλες ποσότητες εφοδίων."

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.