Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια σύνοδο κορυφής με τη Ρωσία.

Η δήλωσή του, ήρθε μετά τα όσα ανέφερε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα, ότι ελπίζει οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα συνεχιστούν και ότι οι ομάδες εργασίας θα μπορέσουν να συζητήσουν πιθανούς συμβιβασμούς. Τόνισε ωστόσο ότι οι στόχοι της Μόσχας παραμένουν αμετάβλητοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.