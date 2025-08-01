Λογαριασμός
Ζελένσκι σε Πούτιν: H Ουκρανία είναι έτοιμη για μια σύνοδο κορυφής

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα, ότι ελπίζει οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα συνεχιστούν

Βολοντιμίρ Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια σύνοδο κορυφής με τη Ρωσία.

Η δήλωσή του, ήρθε μετά τα όσα ανέφερε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα, ότι ελπίζει οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα συνεχιστούν και ότι οι ομάδες εργασίας θα μπορέσουν να συζητήσουν πιθανούς συμβιβασμούς. Τόνισε ωστόσο ότι οι στόχοι της Μόσχας παραμένουν αμετάβλητοι.

TAGS: Βλαντίμιρ Πούτιν Βολοντιμίρ Ζελένσκι Ουκρανία
