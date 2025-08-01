

Αεροσκάφη από την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και, για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, έριξαν από αέρος σήμερα πακέτα ανθρωπιστικής βοήθειας πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας.

Πλάνα από τη Λωρίδα δείχνουν τη ρίψη αεροπορικών επιθέσεων πάνω από την κεντρική Γάζα.

Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις σημερινές ρίψεις όπλων από αέρος, αλλά έχει δηλώσει προηγουμένως ότι αποτελούν μέρος μιας «σειράς δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης στη Λωρίδα της Γάζας».

Νωρίτερα σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπάροτ ανακοίνωσε πως η Γαλλία στέλνει τέσσερις πτήσεις που μεταφέρουν από 10 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την Ιορδανία. Σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο από τη στιγμή που γίνεται η ρίψη των τροφίμων σχολιάζοντας:

«Αντιμέτωποι με την απόλυτη επείγουσα ανάγκη, μόλις πραγματοποιήσαμε μια επιχείρηση ρίψης τροφίμων από αέρος στη Γάζα. Ευχαριστούμε τους Ιορδανούς, Εμιρατιανούς και Γερμανούς εταίρους μας για την υποστήριξή τους, καθώς και το στρατιωτικό μας προσωπικό για τη δέσμευσή του».

«Οι αεροπορικές ρίψεις δεν αρκούν. Το Ισραήλ πρέπει να ανοίξει πλήρη ανθρωπιστική πρόσβαση για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο λιμού.»

Η Ισπανία από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη ρίψη από αέρος 12 τόνων τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας.

