Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ επισκέφθηκε το πρωί της Παρασκευής το κέντρο διανομής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που αυξάνονται οι διεθνείς πιέσεις προς το Ισραήλ μπροστά στον αριθμό των θανάτων στον παλαιστινιακό θύλακα που λιμοκτονεί.

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι επισκέφθηκαν μαζί το πρωί κέντρο διανομής του GHF.

«Σήμερα το πρωί, βρέθηκα με τον Στιβ Γουίτκοφ για επίσκεψη στη Γάζα για να μάθουμε την αλήθεια στα κέντρα βοήθειας (του GHF)», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο Χάκαμπι.

«Λάβαμε ενημερώσεις από [τον IDF] και μιλήσαμε με ανθρώπους επί τόπου. Το GHF παραδίδει περισσότερα από ένα εκατομμύριο γεύματα την ημέρα, ένα απίστευτο κατόρθωμα!», προσθέτει ο Χάκαμπι.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, ο Χάκαμπι προσθέτει ότι «Η Χαμάς μισεί το GHF [επειδή] παρέχει φαγητό σε [ανθρώπους χωρίς] να λεηλατείται από τη Χαμάς. Πάνω από 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ γεύματα σερβίρονται σε 2 μήνες».

Εν όψει της επίσκεψης του Στιβ Γουίτκοφ, η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Watch (HRW) καταδίκασε το σύστημα διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για την Γάζα (GHF) που εφαρμόζουν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες το οποίο αποτελεί «θανάσιμη παγίδα» για τους κατοίκους της Γάζας.

Έπειτα από 22 μήνες πολέμου, η Λωρίδα της Γάζας απειλείται με «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ και είναι απολύτως εξαρτημένη από την ανθρωπιστική βοήθεια.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι από το πρωί σήμερα, 11 άνθρωποι σκοτώθηκα από ισραηλινά πυρά. Δύο βρίσκονταν στην ουρά κοντά σε κέντρο διανομής του GHF.

