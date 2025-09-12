Zελένσκι: Πολλές λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας υπάρχουν εγγράφως

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία έχουν αποτυπωθεί εγγράφως, προσθέτοντας ότι τα ξένα στρατεύματα στο έδαφος θα αποτελέσουν ένα σημάδι πολιτικής υποστήριξης για το Κίεβο.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ και σύμβουλοι επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας, από τη Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία βρίσκονται στο Κίεβο, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι σύμφωνα με το Reuters.

