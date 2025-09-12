Νεπάλ: Η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, Σουσίλα Κάρκι, αναλαμβάνει προσωρινά την ηγεσία της χώρας    

Η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ, Σουσίλα Κάρκι, επελέγη για να ηγηθεί προσωρινά της χώρας, δήλωσε αξιωματούχος από το γραφείο της προεδρίας του Νεπάλ, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι.

Η Κάρκι, 73 ετών, που είναι η μοναδική γυναίκα που διετέλεσε πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ, θα ορκιστεί στις 20:45 τοπική ώρα (18:45 ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο Αρκάνα Χάντκα Αντικάρι, υπεύθυνος επικοινωνίας του γραφείου της προεδρίας.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.300 έχουν τραυματιστεί στα βίαια επεισόδια που ξεκίνησαν την προηγούμενη Δευτέρα στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

